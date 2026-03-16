El técnico del conjunto caballa lamentó la crueldad del resultado frente al Deportivo, destacando el esfuerzo de una plantilla mermada que sucumbió ante una «genialidad» de Altimira y el factor del viento.

Ceuta | El fútbol volvió a mostrar su cara más amarga en el Murube. Tras la derrota del AD Ceuta ante el Deportivo, José Juan Romero compareció ante los medios con una mezcla de orgullo por el trabajo de sus pupilos y una profunda frustración por el desenlace del encuentro. El técnico fue tajante: “Se nos queda cara de tontos porque merecimos más”.

Un castigo excesivo en el Murube

Para Romero, el empate habría sido el resultado más justo para lo visto sobre el verde. El técnico analizó cómo el Ceuta logró controlar el partido frente a un Deportivo que, por momentos, parecía conformarse con el reparto de puntos. Sin embargo, un factor externo y un destello individual cambiaron el guion:

El factor decisivo: «Entre la genialidad y ayuda del viento, algo decisivo, el balón ha entrado por la escuadra», explicó el entrenador sobre el gol de Altimira.

«Entre la genialidad y ayuda del viento, algo decisivo, el balón ha entrado por la escuadra», explicó el entrenador sobre el gol de Altimira. Control de juego: El técnico insistió en que su equipo fue inteligente y no cometió errores graves, manteniendo a raya al rival hasta el último suspiro.

Una plantilla al límite físico

Uno de los puntos más preocupantes que dejó la rueda de prensa fue el estado físico del equipo. Romero no ocultó que el vestuario está haciendo un sobreesfuerzo heroico ante las bajas y las molestias físicas:

«Me voy más jodido por los jugadores que por el resultado. Hay futbolistas fundamentales jugando tocados por pura profesionalidad y hambre. El vestuario está lleno de rabia».

Mirada puesta en el futuro

Pese al «porrazo» anímico, el mensaje de José Juan Romero sigue siendo de resistencia. Con 12 partidos aún por delante, el objetivo es claro: recuperar efectivos y seguir remando.

«Hay que empujar y remangarnos para llegar a los puntos que son necesarios. Nos vamos a levantar de esto rápido», sentenció el técnico, haciendo un llamamiento a valorar la «barbaridad de temporada» que está realizando el equipo a pesar de las limitaciones actuales.