La 98ª edición de los Premios de la Academia encumbró a ‘Una batalla tras otra’ como Mejor Película. Michael B. Jordan y Jessie Buckley se llevaron las estatuillas de interpretación en una noche histórica para el cine contemporáneo.

Los Ángeles | La justicia poética ha llegado finalmente al Dolby Theatre. Paul Thomas Anderson, tras años de espera y múltiples nominaciones, se convirtió en el gran triunfador de los Oscar 2026. Su filme, Una batalla tras otra, no solo se alzó con el galardón a Mejor Película, sino que dominó la ceremonia con un total de seis estatuillas, incluyendo Mejor Dirección y Mejor Guion Adaptado.

El triunfo de los favoritos y la «reivindicación» de Anderson

La noche comenzó con la sensación de que este era el año de Anderson. Su épico drama logró superar a la otra gran contendiente, Los pecadores (Sinners), de Ryan Coogler. Aunque esta última partía con un gran número de candidaturas, el peso narrativo de la obra de Anderson terminó convenciendo a los académicos.

En el apartado actoral, se cumplieron los pronósticos:

Michael B. Jordan logró el Oscar al Mejor Actor por su intenso trabajo en el thriller Los pecadores.

logró el Oscar al por su intenso trabajo en el thriller Los pecadores. Jessie Buckley se coronó como Mejor Actriz por su papel en Hamnet, consolidándose como una de las intérpretes más brillantes de su generación.

Decepción española y el mensaje de Bardem

La cruz de la moneda la puso el cine español. Sirat, de Oliver Laxe, que llegaba con opciones reales en la categoría de Mejor Película Internacional, se fue de vacío frente a la noruega Valor sentimental. No obstante, el sello español estuvo presente con Javier Bardem, quien protagonizó uno de los momentos más comentados de la gala al pedir «No a la guerra» y «Palestina libre» antes de entregar uno de los premios.

Lista completa de ganadores – Oscar 2026

A continuación, detallamos los vencedores en las categorías principales de la 98ª edición: