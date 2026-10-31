El conjunto londinense recibe este sábado a los Red Devils este sábado a partir de las 13:30 horas.

El estadio de Stamford Bridge se convierte este sábado en el escenario de un enfrentamiento de máxima necesidad para dos gigantes del fútbol inglés que atraviesan un momento de dudas y buscan encauzar su rumbo en la competición. El Chelsea, herido en su orgullo tras encajar una derrota sorpresiva por 0-2 ante el Tottenham en su propio campo, afronta el compromiso bajo la dirección de Xabi Alonso con la imperiosa necesidad de sumar los tres puntos. El conjunto londinense, que acumula trece puntos en la clasificación, tan solo ha podido celebrar dos victorias en sus últimos seis compromisos ligueros, una dinámica irregular que le aleja de la zona noble de la tabla.

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Horario, fecha y canales de televisión para seguir el encuentro de la Premier League

El partido entre el Chelsea y el Manchester United correspondiente a la jornada del campeonato inglés se disputará este sábado 31 de octubre de 2026. El balón comenzará a rodar sobre el césped del estadio de Stamford Bridge, situado en Londres, a partir de las 13:30 horas en horario peninsular español.

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Los aficionados que deseen seguir el encuentro en directo por televisión podrán hacerlo a través de la plataforma DAZN, que cuenta con los derechos de retransmisión de la competición en España para ofrecer todos los detalles de este clásico del fútbol británico.

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El Manchester United busca reaccionar en Londres ante una alarmante racha sin ganar

Por su parte, el Manchester United aterriza en la capital británica inmerso en una profunda tormenta tanto a nivel institucional como deportivo. Los Red Devils cruzan el país tras encajar un durísimo varapalo en forma de derrota por 0-3 frente al Bournemouth, un resultado adverso que ha dejado a la histórica plantilla al borde de los puestos de descenso a la categoría de plata. Ante esta delicada situación, la directiva del club ha optado por respaldar y mantener a Michael Carrick en el banquillo de cara a este exigente desplazamiento a Londres, confiando en que su figura sirva para frenar una preocupante racha de ocho encuentros consecutivos sin conocer la victoria entre todas las competiciones, saldada con tres empates y cinco derrotas.

El rendimiento del cuadro mancuniano lejos de su estadio continúa siendo uno de los principales quebraderos de cabeza del curso, puesto que el equipo aún no sabe lo que es ganar a domicilio en la presente edición de la Premier League, acumulando tres empates y tres derrotas en sus desplazamientos. No obstante, el factor histórico y la estadística reciente actúan como un halo de esperanza para los visitantes en este escenario, ya que el Manchester United logró imponerse en sus dos últimos duelos directos disputados contra el Chelsea, destacando especialmente el triunfo por la mínima (0-1) que firmaron en este mismo recinto durante la pasada campaña.