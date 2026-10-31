El Real Betis y el Málaga CF cruzan sus caminos este sábado 31 de octubre en el Estadio de La Cartuja en el choque correspondiente a la undécima jornada de LaLiga EA Sports 26-27. El derbi andaluz se presenta con un notable contraste entre ambos proyectos deportivos: el equipo dirigido por Manuel Pellegrini parte como claro favorito ante su afición con el objetivo de consolidarse en los puestos nobles de la tabla, mientras que la escuadra malagueña llega a la capital hispalense como colista del campeonato y con la urgencia de sumar para acortar distancias en la clasificación.

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Horario del Real Betis vs Málaga de LaLiga EA Sports

El partido entre el Real Betis y el Málaga CF, correspondiente a la undécima jornada de la Primera División de fútbol, se disputará este sábado 31 de octubre de 2026 a partir de las 18:30 horas en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

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Dónde ver en televisión el derbi andaluz en directo

La retransmisión televisiva del enfrentamiento entre béticos y malaguistas se podrá seguir en directo en España a través de la plataforma DAZN LaLiga. Asimismo, el encuentro estará disponible para los establecimientos públicos y clientes que dispongan de la opción del canal LaLiga TV Bar, emitido a través del operador Movistar Plus+.

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El estado de la plantilla bética y la situación del Málaga de Juan Funes

A pesar de esos dos tropiezos recientes, el punto cosechado en Vigo permitió al Real Betis conservar la cuarta posición de la tabla, manteniéndose firme en la zona de acceso a la UEFA Champions League. Los de Pellegrini suman un total de 20 puntos en su casillero, fruto de un balance de seis victorias, dos empates y dos derrotas en los diez compromisos celebrados hasta el momento.

En el apartado de novedades médicas y de plantilla, el Real Betis recupera a Antony, quien se encuentra plenamente restablecido del proceso vírico que le impidió formar parte de la última lista de convocados y que se ejercitó con normalidad junto al resto del grupo. Por el contrario, la única ausencia en el esquema bético será la de Cucho Hernández, que no pudo participar en las sesiones de entrenamiento y causará baja para el derbi.

Conviene señalar que la plantilla verdiblanca no disputó su compromiso correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey debido al aplazamiento oficial de su encuentro por el trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). De este modo, los hombres de Pellegrini llegan al duelo con mayor descanso acumulado para recibir al Málaga de Juan Funes. El conjunto malacitano afronta el choque tras haber logrado un empate (1-1) en su última salida frente al Deportivo Alavés en el estadio de Mendizorroza, encuentro en el que el delantero Adrián Niño volvió a ver puerta y se consolida como la principal amenaza ofensiva para la zaga bética.