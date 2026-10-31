El cuadro granota busca afianzar su fortaleza en el Ciudad de Valencia ante un conjunto rojiblanco este sábado 31 de osctubre a las 14 horas.

El Levante UD y el Atlético de Madrid miden sus fuerzas este sábado 31 de octubre en el choque que abre la sesión sabatina de la undécima jornada de LaLiga EA Sports 26-27. El compromiso, fijado para las 14:00 horas en el Estadio Ciudad de Valencia, enfrenta dos realidades deportivas con objetivos definidos: la necesidad de los locales de sumar puntos clave en su lucha por la permanencia y la ambición de la escuadra madrileña por encadenar su séptimo triunfo consecutivo en la competición doméstica antes de afrontar un exigente calendario oficial.

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El plantel dirigido por Luis Castro afronta el desafío respaldado por sus notables registros como local. En su coliseo de Orriols, el conjunto granota ha firmado actuaciones destacadas ante rivales de entidad, como demuestran sus victorias frente al Real Betis por 5-2 y contra el Athletic Club por 3-1, este último correspondiente al encuentro entre semana recuperado de la jornada aplazada del torneo. Asimismo, el equipo valenciano rescató un empate in extremis ante el Sevilla FC (3-3) y mantuvo opciones hasta los minutos finales en su duelo frente al FC Barcelona, que concluyó con un ajustado 2-4.

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Actualmente, el Levante UD suma 10 puntos en la decimocuarta posición de la tabla clasificatoria, con un balance de dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas en diez partidos disputados.

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Horario del Levante UD – Atlético de Madrid de LaLiga EA Sports

El partido entre el Levante UD y el Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 11 de la Primera División de fútbol, se disputa este sábado 31 de octubre de 2026 a las 14:00 horas (horario peninsular español).

Dónde ver por TV el Levante UD – Atlético de Madrid

El encuentro se podrá ver en directo por televisión a través de la plataforma Movistar Plus+, canal que ostenta los derechos de retransmisión de este enfrentamiento del campeonato liguero.

Un calendario exigente para el Atlético de Madrid y los precedentes en Orriols

Por su parte, el Atlético de Madrid llega a la cita en el segundo puesto de LaLiga EA Sports con 25 puntos en su casillero, producto de ocho victorias, un empate y una única derrota. El equipo entrenado por Diego Pablo Simeone atraviesa una dinámica de resultados favorable, tras haber cosechado siete victorias y un empate en sus últimos ocho compromisos oficiales entre el campeonato nacional y la UEFA Champions League.

La visita al Estadio Ciudad de Valencia representa la primera de las tres pruebas decisivas que afrontará el bando rojiblanco antes del próximo parón por compromisos internacionales. Tras este desplazamiento, el Atlético deberá recibir en el Estadio Metropolitano al Bayern de Múnich —conjunto que cuenta en sus filas con el reciente Balón de Oro, Harry Kane— en la máxima competición europea, para medirse posteriormente al FC Barcelona en el torneo liguero.

A pesar de la racha visitante, la historia en territorio valenciano refleja una notable igualdad. En los dieciséis enfrentamientos celebrados en Primera División en feudo granota, el balance global registra seis victorias locales, seis empates y cinco triunfos del Atlético de Madrid. El cuadro levantinista ha vencido al club madrileño en su feudo en seis ocasiones a lo largo de la historia; la primera de ellas se remonta a 1963, repitiéndose también en el año 2014, curso en el que la entidad colchonera terminó proclamándose campeona de Liga.

En los precedentes más recientes, la balanza se inclina hacia el Atlético de Madrid, que acumula dos victorias y cuatro empates en sus seis últimas visitas a Valencia. La serie de antecedentes inmediatos incluye el choque de la pasada campaña en la vigésimo segunda jornada, el cual concluyó con un empate sin goles (0-0).

Para la confección de su alineación, el técnico rojiblanco recupera al central internacional Cuti Romero, que vuelve a estar disponible para el centro de la zaga. Por el contrario, el Atlético acusará ausencias significativas en el centro del campo, al no tener disponibles a su capitán, Koke, ni al centrocampista Johnny Cardoso.