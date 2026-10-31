Sigue en directo el Bayern Múnich – Borussia Dortmund. Aquí tienes el minuto a minuto —goles, tarjetas y cambios— con el marcador en vivo.
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📋 FINAL: Bayern München 2 – 2 Borussia Dortmund
⚽ min 89′ — ¡GOL de Borussia Dortmund! Fábio Silva (asist. Konstantinos Karetsas)
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🔄 min 87′ — Cambio en Borussia Dortmund — entra Kouakou Joane Gadou, sale Julian Ryerson
🔄 min 87′ — Cambio en Borussia Dortmund — entra Jobe Bellingham, sale Samuele Inácio
🔄 min 84′ — Cambio en Bayern München — entra Michael Olise, sale Lennart Karl
🔄 min 76′ — Cambio en Borussia Dortmund — entra Felix Nmecha, sale Fábio Silva
🟨 min 74′ — Tarjeta amarilla — Konrad Laimer (Bayern München)
🔄 min 67′ — Cambio en Borussia Dortmund — entra Maximilian Beier, sale Konstantinos Karetsas
🔄 min 67′ — Cambio en Borussia Dortmund — entra Carney Chukwuemeka, sale Marcel Sabitzer
⚽ min 66′ — ¡GOL de Bayern München! Dayot Upamecano (asist. Harry Kane)
⚽ min 60′ — ¡GOL de Borussia Dortmund! Serhou Guirassy (asist. Carney Chukwuemeka)
⚽ min 56′ — ¡GOL de Bayern München! Harry Kane (de penalti)
🟨 min 53′ — Tarjeta amarilla — Josip Stanišić (Bayern München)
📺 min 34′ — VAR — (Jobe Bellingham)
⚽ min 34′ — ¡GOL de Borussia Dortmund! Jobe Bellingham
🔄 min 31′ — Cambio en Bayern München — entra Serge Gnabry, sale Josip Stanišić
🔄 min 29′ — Cambio en Bayern München — entra Ismael Saibari, sale Nathaniel Brown
🟨 min 6′ — Tarjeta amarilla — Jobe Bellingham (Borussia Dortmund)
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