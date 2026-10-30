El Villarreal – Paris Saint Germain se juega el martes 3 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

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Partido: Villarreal – Paris Saint Germain

Villarreal – Paris Saint Germain Competición: Champions League, jornada 4

Champions League, jornada 4 Fecha: martes 3 de noviembre

martes 3 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio de la Ceramica (Villarreal)

El Villarreal recibe al Paris Saint Germain en el Estadio de la Cerámica en un encuentro correspondiente a la jornada 4 de la Champions League. El equipo local se encuentra en una situación complicada, ocupando la 19ª posición con 3 puntos tras 3 partidos, habiendo anotado 8 goles y encajado 8. En sus últimos 3 encuentros, el Villarreal ha conseguido 1 victoria y 2 derrotas. Por su parte, el PSG lidera el grupo con 9 puntos, habiendo marcado 14 goles y recibido 5, y llega al partido con una racha perfecta de 3 victorias en sus últimos 3 partidos.

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Así llegan los equipos

Villarreal: 19º con 3 puntos en 3 partidos (8 goles a favor y 8 en contra); en sus últimos 3 partidos: 1 victoria, 0 empates y 2 derrotas (resultados: D-V-D)

Paris Saint Germain: 1º con 9 puntos en 3 partidos (14 goles a favor y 5 en contra); en sus últimos 3 partidos: 3 victorias, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V-V-V)

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