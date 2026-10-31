El conjunto franjirrojo afronta la undécima jornada de LaLiga EA Sports 26-27 este sábado a las 16:15 horas tras superar una sufrida eliminatoria copera ante el Recreativo de Huelva

El estadio de Vallecas acoge este sábado un duelo de máxima necesidad para el Rayo Vallecano, que busca sumar tres puntos fundamentales en su lucha por la permanencia en la categoría frente a un Celta de Vigo que aspira a escalar posiciones en la tabla. El encuentro, correspondiente a la undécima jornada de LaLiga EA Sports 26-27, mide las fuerzas de dos equipos con dinámicas e inercias bien diferenciadas en el campeonato nacional.

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El cuadro madrileño llega a la cita tras haber disputado un exigente compromiso copero el pasado martes. Los de Beñat San José necesitaron alcanzar la prórroga y realizar hasta 35 disparos para deshacerse de un combativo Recreativo de Huelva, el decano del fútbol español que actualmente milita en Segunda Federación y que rozó la sorpresa antes de ceder por un ajustado 2-3.

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Horario y opciones para ver por televisión el partido en directo

El enfrentamiento entre el Rayo Vallecano y el Celta de Vigo se disputa este sábado 31 de octubre a partir de las 16:15 horas. Los aficionados que deseen seguir el desarrollo del encuentro de Primera División por televisión podrán hacerlo a través de la plataforma DAZN LaLiga, así como mediante el canal LaLiga TV Bar, disponible en el operador Movistar Plus.

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El papel de Alemao y la situación clasificatoria de los madrileños

En aquel encuentro de la Copa del Rey, el delantero Alemao se reivindicó firmemente al anotar dos goles, una actuación que podría abrirle las puertas de la titularidad en el exigente compromiso liguero frente a la escuadra viguesa. El Rayo Vallecano se sitúa actualmente en la decimosexta posición de la clasificación general con 9 puntos en su casillero, producto de dos victorias, tres empates y cuatro derrotas en las jornadas disputadas hasta la fecha.