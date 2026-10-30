El Lask Linz – Slovan Bratislava se juega el martes 3 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Lask Linz – Slovan Bratislava

Lask Linz – Slovan Bratislava Competición: Champions League, jornada 4

Champions League, jornada 4 Fecha: martes 3 de noviembre

martes 3 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Raiffeisen Arena (Linz)

Lask Linz y Slovan Bratislava se enfrentarán en la jornada 4 de la Champions League en la Raiffeisen Arena de Linz. El equipo local se encuentra en la 24ª posición con 3 puntos tras 3 partidos, habiendo anotado 6 goles y recibido 9. En sus últimos 5 encuentros, Lask ha logrado 2 victorias y ha sufrido 3 derrotas. Por su parte, Slovan Bratislava ocupa la 36ª posición sin puntos, con 1 gol a favor y 13 en contra, y en sus últimos 5 partidos ha conseguido 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas.

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Así llegan los equipos

Lask Linz: 24º con 3 puntos en 3 partidos (6 goles a favor y 9 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas (resultados: V-D-D-V-D)

Slovan Bratislava: 36º con 0 puntos en 3 partidos (1 goles a favor y 13 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: D-D-D-V-E)

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