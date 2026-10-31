La decimonovena prueba del Mundial de motociclismo aterriza este fin de semana en el trazado asiático, con la retransmisión íntegra de los entrenamientos, la clasificación y las carreras a través de DAZN

El Campeonato del Mundo de MotoGP afronta la recta final de la temporada 2026 con la disputa del Gran Premio de Malasia, decimonovena cita puntuable del calendario oficial. El evento se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre en el emblemático Circuito Internacional de Sepang, escenario en el que los pilotos de la categoría reina, así como los de Moto2 y Moto3, volverán a medirse en busca de puntos decisivos. Toda la actividad en pista podrá seguirse en directo y en formato online en España mediante la plataforma de streaming DAZN.

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La cita asiática obliga a los aficionados españoles a adaptar sus horarios para no perderse ninguna de las sesiones programadas. El desfase horario respecto al sudeste asiático marcará las jornadas del sábado 31 de octubre y del domingo 1 de noviembre, jornadas en las que se resolverán las rondas de clasificación, la carrera al Sprint y los grandes premios principales de las tres categorías.

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Horarios de la clasificación y la carrera Sprint del sábado en Sepang

La jornada del sábado 31 de octubre dará comienzo en plena madrugada peninsular con los últimos entrenamientos libres de cada categoría. Los pilotos de Moto3 saltarán a la pista a la 01:40 horas para disputar la FP2, seguidos por los competidores de Moto2 a las 02:25 horas y la categoría reina de MotoGP a las 03:10 horas.

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A continuación, la lucha por las posiciones de salida concentrará la atención de la sesión matinal. La sesión de clasificación de MotoGP arrancará con la Q1 a las 03:50 horas, previa a la disputada Q2 fijada para las 04:15 horas, donde se definirá la pole position. Posteriormente, Moto3 celebrará sus tandas clasificatorias Q1 y Q2 a las 05:45 y 06:10 horas respectivamente, mientras que Moto2 buscará su configuración de parrilla con la Q1 a las 06:40 horas y la Q2 a las 07:05 horas.

El plato fuerte de la jornada sabatina para la categoría reina llegará a las 08:00 horas (horario peninsular español), momento en el que se apagará el semáforo para la disputa de la carrera al Sprint de MotoGP, pactada a un total de 10 vueltas al trazado de Sepang.

Horarios de las carreras del domingo en el Gran Premio de Malasia

El domingo 1 de noviembre quedará reservado para la resolución del Gran Premio con la celebración de las carreras largas en el Circuito Internacional de Sepang. La actividad en el asfalto arrancará a las 03:40 horas de la madrugada con la sesión de Warm Up de MotoGP, de diez minutos de duración. Le seguirá el habitual recorrido de la Rider Parade a las 04:00 horas.

Las carreras oficiales comenzarán a sucederse de forma escalonada desde las primeras horas de la mañana. A las 05:00 horas dará inicio la prueba de Moto3, programada a un total de 15 vueltas. A las 06:15 horas será el turno para los participantes de Moto2, quienes deberán completar 17 vueltas a la pista. Por último, el cierre del fin de semana correrá a cargo de la carrera principal de MotoGP, prevista a las 08:00 horas (hora peninsular española) sobre un recorrido de 20 vueltas.

Dónde ver por televisión y en directo online el GP de Malasia en España

La retransmisión oficial y en exclusiva para España del Gran Premio de Malasia de MotoGP 2026 correrá a cargo de la plataforma DAZN. La cobertura televisiva y en streaming incluirá todas las sesiones de entrenamientos, las rondas de clasificación, las previas informativas, la carrera al Sprint del sábado y las tres pruebas principales del domingo.

El seguimiento en directo estará accesible tanto a través de la aplicación de DAZN para dispositivos móviles, tablets, ordenadores y Smart TV, como en los canales lineales que el servicio de deportes mantiene en los principales operadores de televisión de pago en territorio peninsular.