Los clientes de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas afrontan desde este 1 de octubre un límite del 15% al aumento del precio, una medida que generará una deuda que comenzarán a devolver a partir de abril de 2027.

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Los consumidores acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas tendrán limitado desde este jueves el incremento del precio del gas al 15%, una medida aprobada por el Gobierno ante la crisis de Oriente Próximo y que afectará a las revisiones tarifarias de los próximos meses.

El decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado establece que el límite estará vigente durante dos revisiones de la TUR: la que comienza el 1 de octubre y la siguiente, prevista para el 1 de enero, hasta el 31 de marzo de 2027.

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La aplicación de este tope supondrá la creación de una denominada «deuda» que los consumidores deberán empezar a devolver a partir del 1 de abril de 2027. Según el decreto, las comercializadoras de último recurso recuperarán en las sucesivas revisiones tarifarias la diferencia de coste generada por la limitación, junto con los costes financieros asociados.

El mecanismo permitirá que las compañías recuperen esa diferencia sin un plazo concreto hasta completar su amortización, según recoge la normativa publicada en el BOE.

La revisión de la TUR correspondiente al trimestre que comienza este 1 de octubre fija para la TUR1, la tarifa regulada a la que están adscritos más de tres millones de hogares, un término variable de 5,252590 céntimos por kilovatio/hora.

Además, la normativa incluye la referencia a una deuda media unitaria acumulada antes de impuestos de 2,051412 céntimos por kilovatio/hora como consecuencia de la limitación del 15% al crecimiento del precio del gas.

La medida afecta a los hogares con tarifa regulada de gas, que verán contenido el aumento inmediato del precio, aunque el coste aplazado se trasladará posteriormente mediante las revisiones tarifarias previstas.