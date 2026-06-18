El presidente del Gobierno se solidariza en Bruselas con el expresidente y sus hijas, y normaliza la posesión de obsequios institucionales.

BRUSELAS / MADRID — El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado públicamente este jueves al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su reciente declaración ante el juez en el marco del ‘caso Plus Ultra’. Sánchez ha confirmado que ha mantenido un contacto personal con Zapatero para transmitirle su «ánimo» y ratificar su «confianza total» en su inocencia.

A las puertas de la reunión del Consejo Europeo que se celebra en Bruselas, el jefe del Ejecutivo ha querido mostrar también su apoyo explícito a la familia del exmandatario, solidarizándose de forma especial con sus hijas tras haber sido imputadas por el juez instructor en la misma causa.

Defensa ante la polémica de los obsequios

Sánchez ha avalado por completo las explicaciones ofrecidas por el expresidente socialista en sede judicial. Preguntado por uno de los puntos más controvertidos de la investigación —el hallazgo de diversas joyas incautadas en la caja fuerte de Zapatero—, el presidente del Gobierno ha restado trascendencia al asunto enmarcando estos objetos dentro de la normalidad institucional.

En este sentido, el líder del Ejecutivo ha recordado que la recepción de presentes forma parte de la actividad habitual de la jefatura del Gobierno, reconociendo que él mismo ha recibido obsequios y regalos protocolarios en el ejercicio de su cargo como presidente.