La Audiencia Nacional ha dado un paso decisivo en el juicio contra el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y sus siete hijos. El tribunal ha citado al exmandatario catalán para que comparezca presencialmente el próximo lunes a las 9:30 horas, con el fin de declarar sobre el origen de la fortuna oculta de la familia en Andorra.

No obstante, la declaración estará supeditada a su estado de salud. En la misma providencia, el tribunal ha ordenado que, antes de prestar declaración, Pujol sea sometido a un nuevo examen médico forense en las dependencias judiciales.

Comparecencia personal y evaluación médica

La citación exige que el expresidente catalán acuda físicamente a la sede de la Audiencia Nacional. Este reconocimiento médico será clave para determinar si el procesado mantiene las facultades necesarias para afrontar el interrogatorio del tribunal y de las acusaciones.

Este movimiento judicial se produce en el marco de la causa que investiga a todo el clan Pujol por presuntos delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales, tras años de instrucción sobre el patrimonio gestionado en cuentas bancarias andorranas.

El tribunal ha sido explícito en su providencia: Pujol «deberá comparecer personalmente» para ser reconocido por el forense antes de decidir el desarrollo de la jornada.

La cita del próximo lunes marcará uno de los momentos más esperados de este proceso judicial, que busca esclarecer definitivamente el origen de los fondos familiares y la responsabilidad penal del expresidente en la gestión de dicha fortuna.