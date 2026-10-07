El IBEX 35 cerró la sesión del miércoles, 7 de octubre de 2026 en 19.118,00 puntos, con una variación de -326,20 puntos (-1,68%); la apertura fue de 19.302,50 y el rango intradía osciló entre 19.041,00 y 19.375,00. (Fuente: Yahoo Finance).

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En Ceuta, los movimientos del principal índice español influyen en la percepción del riesgo entre ahorradores e inversores locales y pueden condicionar decisiones sobre productos financieros y planificación del hogar.

Cómo cerró el IBEX 35

El índice arrancó por encima del cierre previo pero perdió tracción durante la sesión. El cierre previo fue de 19.444,20, por lo que la caída de hoy supone una corrección frente a los niveles alcanzados días antes (datos: Yahoo Finance).

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Cierre: 19.118,00 puntos

19.118,00 puntos Apertura: 19.302,50 puntos

19.302,50 puntos Máximo intradía: 19.375,00 puntos

19.375,00 puntos Mínimo intradía: 19.041,00 puntos

19.041,00 puntos Variación: -326,20 puntos (-1,68%)

-326,20 puntos (-1,68%) Tendencia: a la baja

La sesión mostró predominio de la presión vendedora en la parte final del día, según los precios intradía publicados por Yahoo Finance. Para los ceutíes con préstamos referenciados a tipos variables, las correcciones en renta variable suelen coincidir con una mayor atención al coste de la financiación.

Evolución de la semana

El IBEX ha alternado subidas y retrocesos en las últimas sesiones, con picos por encima de los 19.300 puntos y una corrección el miércoles.

De acuerdo con la serie de últimas cinco sesiones reflejada por Yahoo Finance, estos fueron los cierres:

2026-10-01: cierre 19.005,30 (mín 19.005,30; apertura 19.279,70; máximo 19.358,90)

cierre 19.005,30 (mín 19.005,30; apertura 19.279,70; máximo 19.358,90) 2026-10-02: cierre 19.085,30 (apertura 19.055,30; máximo 19.216,60; mínimo 18.942,90)

cierre 19.085,30 (apertura 19.055,30; máximo 19.216,60; mínimo 18.942,90) 2026-10-05: cierre 19.299,70 (apertura 19.158,80; máximo 19.338,00; mínimo 19.013,00)

cierre 19.299,70 (apertura 19.158,80; máximo 19.338,00; mínimo 19.013,00) 2026-10-06: cierre 19.444,20 (apertura 19.431,60; máximo 19.576,20; mínimo 19.395,80)

cierre 19.444,20 (apertura 19.431,60; máximo 19.576,20; mínimo 19.395,80) 2026-10-07: cierre 19.118,00 (apertura 19.302,50; máximo 19.375,00; mínimo 19.041,00)

El giro del miércoles podría interpretarse como un ajuste de expectativas por parte de inversores ante el contexto macroeconómico y la evolución de los tipos de interés, aunque la interpretación exacta varía según analistas y participantes del mercado.

Euríbor y mercados

El Euríbor sigue siendo la referencia clave para hipotecas a tipo variable. En este informe no se ofrece su cotización concreta; no obstante, la evolución de los tipos en la zona euro condiciona las decisiones de financiación de hogares y empresas, incluida la demanda de refinanciaciones.

Con el IBEX 35 en 19.118 puntos al cierre del miércoles, la sesión queda registrada por la corrección frente a días anteriores. (Fuente: Yahoo Finance).

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