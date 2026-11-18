El precio de la gasolina en Ceuta alcanza este miércoles, 18 de noviembre de 2026, un mínimo de 1,529 euros por litro para la gasolina 95 en dos estaciones de ON365, según el Ministerio para la Transición Ecológica. El promedio en las 10 estaciones analizadas es de 1,553 euros por litro.

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Para la gasolina 98, el precio medio es de 1,570 euros por litro, mientras que el gasóleo A registra una media de 1,720 euros por litro. La gasolina 95 oscila entre 1,529 y 1,594 euros por litro; el gasóleo A, entre 1,699 y 1,744 euros.

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Las gasolineras más baratas hoy

El Ministerio para la Transición Ecológica sitúa a dos estaciones de ON365 en el precio más bajo tanto para la gasolina 95 como para el gasóleo A. En gasolina 98, el importe más bajo corresponde a Shell Muelle Dato.

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Gasolina 95

Estas son las cinco estaciones con los precios más bajos de gasolina 95, expresados en euros por litro:

ON365 , muelle Alfau, s/n: 1,529 €/l.

, muelle Alfau, s/n: 1,529 €/l. ON365 , avenida Teniente Gral Muslera, s/n: 1,529 €/l.

, avenida Teniente Gral Muslera, s/n: 1,529 €/l. Shell Punta Almina , avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,548 €/l.

, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,548 €/l. Shell Catena , avenida Martínez Catena, 6: 1,548 €/l.

, avenida Martínez Catena, 6: 1,548 €/l. Disa Varadero, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,548 €/l.

Las dos estaciones de ON365 comparten el mínimo de gasolina 95. Shell Punta Almina, Shell Catena y Disa Varadero ofrecen también el mismo precio entre sí.

Gasolina 98

Para quienes utilizan gasolina 98, estas son las cinco estaciones con los importes más bajos, según el Ministerio:

Shell Muelle Dato , avenida Muelle Dato, 8: 1,548 €/l.

, avenida Muelle Dato, 8: 1,548 €/l. ON365 , muelle Alfau, s/n: 1,559 €/l.

, muelle Alfau, s/n: 1,559 €/l. ON365 , avenida Teniente Gral Muslera, s/n: 1,559 €/l.

, avenida Teniente Gral Muslera, s/n: 1,559 €/l. Shell Punta Almina , avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,578 €/l.

, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,578 €/l. Shell Catena, avenida Martínez Catena, 6: 1,578 €/l.

Shell Muelle Dato encabeza la relación de precios bajos para este combustible, seguida de las dos estaciones de ON365. La media de gasolina 98 en Ceuta es de 1,570 euros por litro.

Diésel

En el caso del gasóleo A, las cinco estaciones con los precios más bajos son:

ON365 , muelle Alfau, s/n: 1,699 €/l.

, muelle Alfau, s/n: 1,699 €/l. ON365 , avenida Teniente Gral Muslera, s/n: 1,699 €/l.

, avenida Teniente Gral Muslera, s/n: 1,699 €/l. Shell Punta Almina , avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,718 €/l.

, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,718 €/l. Shell Catena , avenida Martínez Catena, 6: 1,718 €/l.

, avenida Martínez Catena, 6: 1,718 €/l. Disa Varadero, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,718 €/l.

Las estaciones de ON365 comparten el mínimo de gasóleo A, de 1,699 euros por litro. Las otras tres estaciones de esta relación coinciden en un precio de 1,718 euros por litro.

Las más caras

Entre las estaciones con los precios más altos de gasolina 95 figuran estas tres de Cepsa, según el Ministerio para la Transición Ecológica:

Cepsa , avenida González Tablas, s/n: 1,594 €/l.

, avenida González Tablas, s/n: 1,594 €/l. Cepsa , avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,594 €/l.

, avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,594 €/l. Cepsa, avenida Juan de Borbón, 27: 1,549 €/l.

Las estaciones de González Tablas y Martínez Catena alcanzan el máximo de gasolina 95 recogido para Ceuta, de 1,594 euros por litro.

Consejos

Antes de repostar, conviene comparar el precio por litro del combustible que utiliza el vehículo y revisar la dirección de la estación elegida. También es útil comprobar el importe anunciado en el surtidor antes de llenar el depósito.

Fuente: precios de las gasolineras de Ceuta publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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