El precio de la gasolina en Ceuta alcanza un mínimo de 1,529 euros por litro para la gasolina 95 este viernes, 20 de noviembre de 2026, en dos estaciones de ON365, según el Ministerio para la Transición Ecológica. La media de este carburante en las diez estaciones analizadas es de 1,553 euros por litro.

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La gasolina 98 tiene un precio medio de 1,570 euros por litro, mientras que el gasóleo A se sitúa en 1,720 euros. Para la gasolina 95, el precio máximo es de 1,594 euros por litro; en el caso del gasóleo A, los precios van de 1,699 a 1,744 euros.

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Las gasolineras más baratas hoy

Las estaciones de ON365 del muelle Alfau y de la avenida Teniente General Muslera comparten el precio más bajo de gasolina 95 y diésel. Para la gasolina 98, el menor precio corresponde a Shell Muelle Dato.

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Gasolina 95

Estas son las cinco estaciones con los precios más bajos de gasolina 95 en Ceuta, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Los importes corresponden a un litro:

ON365, muelle Alfau, s/n: 1,529 euros.

1,529 euros. ON365, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,529 euros.

1,529 euros. Disa Varadero, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,548 euros.

1,548 euros. Shell Catena, avenida Martínez Catena, 6: 1,548 euros.

1,548 euros. Shell Muelle Dato, avenida Muelle Dato, 8: 1,548 euros.

Las dos estaciones de ON365 están 2,4 céntimos por litro por debajo de la media de gasolina 95. Las otras tres comparten un precio de 1,548 euros, medio céntimo por debajo del promedio.

Gasolina 98

Shell Muelle Dato ofrece el precio más bajo de gasolina 98, seguida de las dos estaciones de ON365. Los precios por litro son los siguientes:

Shell Muelle Dato, avenida Muelle Dato, 8: 1,548 euros.

1,548 euros. ON365, muelle Alfau, s/n: 1,559 euros.

1,559 euros. ON365, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,559 euros.

1,559 euros. Disa Varadero, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,578 euros.

1,578 euros. Shell Catena, avenida Martínez Catena, 6: 1,578 euros.

El precio de Shell Muelle Dato está 2,2 céntimos por litro por debajo de la media de gasolina 98. Disa Varadero y Shell Catena comparten un precio 0,8 céntimos superior a ese promedio.

Diésel

El gasóleo A más barato se encuentra en las dos estaciones de ON365, a 1,699 euros por litro. Las cinco estaciones con los precios más bajos son:

ON365, muelle Alfau, s/n: 1,699 euros.

1,699 euros. ON365, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,699 euros.

1,699 euros. Disa Varadero, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,718 euros.

1,718 euros. Shell Catena, avenida Martínez Catena, 6: 1,718 euros.

1,718 euros. Shell Muelle Dato, avenida Muelle Dato, 8: 1,718 euros.

La diferencia entre el mínimo y el máximo de gasóleo A en Ceuta es de 4,5 céntimos por litro. El precio de las dos estaciones más baratas queda 2,1 céntimos por debajo de la media.

Las más caras

En gasolina 95, las dos estaciones de Cepsa de la avenida González Tablas y de la avenida Martínez Catena, frente a la playa del Chorrillo, registran el máximo de 1,594 euros por litro. La estación de Cepsa de la avenida Juan de Borbón, 27, marca 1,549 euros.

Entre el mínimo y el máximo de gasolina 95 hay una diferencia de 6,5 céntimos por litro. Para un repostaje de 40 litros, esa diferencia supone 2,60 euros.

Consejos

Antes de repostar, compara el precio del carburante que utiliza tu vehículo y comprueba el importe por litro en la estación. Conviene revisar también la dirección: una misma marca puede tener varios puntos de suministro.

Para calcular el coste del repostaje, multiplica el precio por litro por la cantidad que necesitas. Así puedes comparar el gasto entre estaciones teniendo en cuenta el desplazamiento hasta cada una.

Fuente: precios de las gasolineras de Ceuta publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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