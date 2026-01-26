Victoria, británica de 33 años y madre de dos niñas y un niño, fue asesinada el pasado sábado en Alhaurín el Grande (Málaga) presuntamente por su expareja, convirtiéndose en la quinta víctima mortal por violencia machista en lo que va de 2026 y la número 1.348 desde que se comenzaron a recopilar estadísticas en 2003.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó este lunes la naturaleza machista del crimen, señalando que existían denuncias previas por maltrato contra el agresor, que posteriormente confesó el asesinato.

El trágico suceso ocurrió la mañana del sábado, cuando el exmarido de Victoria utilizó un arma blanca para acabar con su vida, mientras los tres hijos de la víctima, de entre 7 y 11 años, presenciaban los hechos. Fue precisamente el mayor de ellos quien alertó al vecindario y solicitó ayuda.

El agresor, de nacionalidad española, se entregó horas después en la prisión de Alhaurín de la Torre, confesando ante las autoridades que había cometido el crimen frente a los menores.

Cinco víctimas en 24 días

Victoria es la quinta mujer asesinada en España por violencia de género en lo que va de año, la tercera en Andalucía, donde desde 2003 han sido asesinadas 284 mujeres por sus parejas o exparejas. Según los registros, tres de los cinco feminicidios de 2026 contaban con denuncias previas, el 60 % de los casos. De las cinco víctimas, tres eran españolas y dos extranjeras; cuatro de los agresores son de nacionalidad española.

Estos cinco crímenes han dejado a cinco menores huérfanos, sumando un total de 509 desde 2013.

Líneas de ayuda y emergencia

El 016 atiende a víctimas de violencia machista y a su entorno las 24 horas, en 53 idiomas, incluyendo atención vía correo electrónico (016-online@igualdad.gob.es) y WhatsApp (600 000 016). Los menores pueden comunicarse con la Fundación ANAR en el 900 20 20 10. En situaciones de emergencia, se puede llamar al 112, a la Policía Nacional (091) o a la Guardia Civil (062), y en caso de no poder hacerlo, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS para enviar una señal de alerta con geolocalización.