El Grupo Parlamentario VOX interpelará al Gobierno de la Ciudad Autónoma en el próximo pleno de control para conocer la situación laboral de los monitores que prestan servicio en el polideportivo Guillermo Molina y en las piscinas municipales dependientes del Instituto Ceutí de Deportes (ICD). La formación se hace eco de las denuncias realizadas por estos trabajadores, quienes aseguran sufrir condiciones de precariedad sin que hasta el momento se haya ofrecido una solución por parte de la administración.

Tras mantener una reunión con representantes del colectivo, VOX ha trasladado su preocupación por las condiciones salariales y laborales en las que desarrollan su trabajo los monitores del complejo deportivo Guillermo Molina. En este sentido, el partido preguntará al Ejecutivo si tiene previsto revisar y actualizar dichas condiciones.

Asimismo, la formación quiere conocer si el Gobierno mantiene su compromiso de integrar a estos trabajadores en la estructura del ICD y si esta medida llegará finalmente a materializarse. En caso contrario, VOX plantea la necesidad de establecer mecanismos de diálogo permanente entre la administración y los trabajadores para anticipar y evitar conflictos laborales en las instalaciones deportivas.

Otra de las interpelaciones que VOX llevará al pleno se centrará en las ocupaciones ilegales de viviendas propiedad de Emvicesa. El partido solicitará información sobre el número de inmuebles ocupados, así como sobre la existencia de casos en los que viviendas adjudicadas a beneficiarios estén siendo utilizadas por terceros.

La formación también preguntará por las acciones judiciales emprendidas en estos casos y por las medidas de prevención que se están aplicando para frenar estas situaciones. VOX insiste en que la ocupación ilegal de viviendas públicas es un problema recurrente y advierte del aumento de los denominados ‘inquiokupas’, que acceden legalmente a las viviendas pero incumplen posteriormente el pago del alquiler.

En otro orden de asuntos, VOX interpelará al Ejecutivo local sobre las iniciativas puestas en marcha para atraer a nómadas digitales. Ante el crecimiento de este perfil profesional, el partido quiere saber si se han desarrollado incentivos o campañas de promoción para posicionar a la ciudad como un destino atractivo para estos trabajadores.

Por último, la formación volverá a llevar al pleno la situación de la galería de tiro, una reivindicación que, según VOX, continúa sin avances pese a los compromisos adquiridos anteriormente por el Gobierno. El partido solicitará información detallada sobre el estado administrativo, técnico y presupuestario en el que se encuentra actualmente el proyecto.