La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes la firma de un acuerdo con los sindicatos implicados en la negociación del nuevo Estatuto Marco, un texto que no se actualizaba desde hace 22 años.

«Han sido años, muchas reuniones, muchas mesas de negociación y un texto muy complejo que llevaba sin tocarse 22 años», destacó García, subrayando que el diálogo «es el único camino» para avanzar en el sector sanitario.

Sin embargo, algunos sindicatos médicos han expresado su malestar, asegurando sentirse «infrarrepresentados» en las negociaciones y calificando el acuerdo de «grave error».

Este pacto marca un paso importante en la modernización de las condiciones laborales y normativas del personal sanitario, aunque la tensión entre algunas organizaciones refleja que aún persisten diferencias sobre la representación y la participación en las decisiones clave.