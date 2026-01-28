Cinco universidades españolas se encuentran entre las 100 mejores de Europa según el ranking QS World University Rankings: Europa 2026, uno de los indicadores más reconocidos del desempeño universitario en el continente. El listado, que evalúa a 958 instituciones de 42 países, destaca a España por su fuerte perfil internacional y la alta empleabilidad de sus graduados, aunque evidencia un rendimiento todavía limitado en investigación.

La Universidad de Barcelona lidera a los centros nacionales, ubicada en el puesto 60, seguida de la Universidad Autónoma de Barcelona (68), la Universidad Autónoma de Madrid (71), la Universidad Complutense de Madrid (78) y la Universidad Pompeu Fabra (99). Entre las privadas, la Universidad de Navarra se queda fuera del top 100, descendiendo del puesto 91 al 101.

Según Ben Sowter, vicepresidente senior de QS, “el desempeño de España refleja un sistema con un fuerte perfil internacional y una excelente reputación académica y entre los empleadores”, aunque advierte que “la investigación aún no alcanza un nivel comparable”. Este déficit se refleja en los bajos resultados en producción académica: ninguna universidad española se encuentra entre las 50 primeras por impacto o volumen de investigación.

El ranking QS evalúa indicadores como la proporción profesor-alumno, artículos por facultad, citas por artículo, presencia internacional de estudiantes y profesorado, y reputación entre empleadores y académicos. En internacionalización, España se destaca: 10 universidades aparecen entre las 50 primeras de Europa en movilidad de estudiantes, tanto entrantes como salientes, superando a cualquier otro país.

No obstante, la infrafinanciación limita el progreso: España destina aproximadamente 0,7% del PIB a la universidad, lejos del promedio europeo del 1,2%, mientras que la Ley Orgánica del Sistema Universitario fijó como meta alcanzar el 1% antes de 2030.

Entre los líderes europeos, Oxford ocupa el primer puesto, seguida por ETH Zúrich y el Imperial College de Londres, mientras que el Reino Unido domina los rankings por reputación académica y entre empleadores. Francia y Suiza destacan en producción y colaboración investigadora.

El informe de QS evidencia que España tiene una base sólida para atraer talento internacional y fortalecer la empleabilidad de sus graduados, pero necesita mayor inversión en investigación de alto impacto y apoyo estructural a los investigadores para mejorar su posición global.