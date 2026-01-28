El Ministerio de Justicia ha iniciado el trámite para estudiar la solicitud de indulto total del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado en noviembre pasado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. La petición fue presentada por dos particulares y el ministerio ha solicitado un informe al Supremo, según confirmó el Gobierno.

García Ortiz fue condenado por divulgar información confidencial del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. González Amador también fue sancionado con una multa e indemnización de 17.200 euros.

La petición de indulto llega en un contexto de fuerte debate jurídico y mediático. Más de 150 juristas, entre ellos exmagistrados del Tribunal Supremo como José Antonio Martín Pallín, Perfecto Andrés y Joaquín Giménez, así como el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, firmaron un manifiesto criticando la sentencia y calificándola de “inquietante”, al considerar que afecta a la presunción de inocencia de García Ortiz.

Por su parte, Alberto González Amador solicitó la expulsión de García Ortiz de la carrera judicial y la anulación del decreto dictado el pasado 23 de diciembre por la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que autorizaba su reingreso en la carrera fiscal, ahora adscrito a la Sección de lo Social del Supremo, tras recibir el visto bueno de la Inspección Fiscal.

El Ministerio de Justicia mantiene abierto el procedimiento, a la espera del informe del Supremo, un paso obligatorio antes de que el Gobierno pueda decidir sobre el posible indulto del ex fiscal.