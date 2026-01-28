

Juan F. M., de 48 años, quien confesó ser el autor del asesinato de un menor en Sueca, declaró ante el juez que no tenía nada personal en contra del niño. Durante su comparecencia, no ofreció detalles sobre los motivos exactos del crimen, aunque mencionó que se encontraba profundamente afectado por la disputa con su exmujer por la custodia de sus hijos.

El caso ha conmocionado a la comunidad local, que sigue pendiente de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del trágico suceso. Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para determinar posibles responsabilidades adicionales y los factores que llevaron a este lamentable incidente.