

El Ejecutivo central está en conversaciones con Junts para alcanzar un acuerdo que permita recuperar la revalorización de las pensiones y reforzar el denominado escudo social, según fuentes del Gobierno. Este pacto se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno para atender las demandas sociales y garantizar la protección de los sectores más vulnerables.

El acuerdo con Podemos, que ya cuenta con apoyo parlamentario, podría facilitar también el desbloqueo de la demanda de Carles Puigdemont sobre la transferencia de competencias migratorias a Cataluña, un tema pendiente desde hace años.

El Ejecutivo planea, además, utilizar la presión social como herramienta para impulsar la subida de las pensiones a la segunda mitad del año, siguiendo la misma estrategia que empleó en 2025. Desde el Gobierno aseguran que la medida busca asegurar la estabilidad económica de los pensionistas y reforzar la red de protección social en el país.