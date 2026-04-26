La clasificación de Segunda División entra en su tramo más caliente después de una jornada 37 cargada de resultados importantes en la pelea por el ascenso directo a Primera División, los puestos de playoff y la zona de descenso.

El Racing de Santander mantiene el liderato con 69 puntos, seguido muy de cerca por el Almería, que se coloca segundo con 67 tras su victoria ante el Granada. El Deportivo de La Coruña, con 65 puntos, queda tercero y ve cómo el ascenso directo se complica en una recta final que promete máxima tensión. La clasificación oficial de LaLiga sitúa al Racing primero, al Almería segundo y al Deportivo tercero después de los partidos disputados de la jornada 37.

El Almería mete presión y el Deportivo se queda fuera del ascenso directo

Uno de los grandes movimientos de la jornada lo protagonizó el Almería, que goleó al Granada por 2-4 y se afianza en la segunda posición. Ese triunfo deja al conjunto andaluz en plaza de ascenso directo, con dos puntos de ventaja sobre el Deportivo.

El Deportivo, por su parte, empató 1-1 en su visita al Burgos, un resultado que le permite seguir en la pelea, pero que le hace perder terreno respecto al Almería. El Burgos se mantiene quinto, con 61 puntos, igualado con el Eibar, que ocupa la sexta plaza.

Castellón, Eibar y Burgos aprietan el playoff

El Castellón sigue siendo uno de los equipos más en forma del campeonato. Su victoria por 2-3 ante el Málaga en La Rosaleda le permite colocarse cuarto con 64 puntos, a solo tres del Almería y plenamente metido en la pelea por el ascenso directo.

El Eibar también dio un golpe importante al ganar 0-3 al Albacete, resultado que le permite entrar en puestos de playoff de ascenso. El Málaga, pese a su derrota, se mantiene al acecho con 60 puntos, los mismos que Las Palmas, aunque el equipo canario tiene todavía un partido menos.

El descenso se aprieta en la zona baja

La lucha por la permanencia también entra en una fase crítica. El Huesca venció 1-0 al Zaragoza y alcanza los 36 puntos, los mismos que el Mirandés, que ganó 2-1 a la Cultural Leonesa. El Zaragoza queda penúltimo con 35 puntos, mientras que la Cultural Leonesa cierra la tabla con 32.

El Cádiz, con 38 puntos, todavía tiene pendiente su partido ante Las Palmas, previsto para el lunes 27 de abril a las 20:30 horas, por lo que la zona baja aún puede cambiar antes de cerrarse por completo la jornada 37.

Así queda la clasificación de Segunda División

Racing de Santander: 69 puntos Almería: 67 Deportivo de La Coruña: 65 Castellón: 64 Burgos: 61 Eibar: 61 Málaga: 60 Las Palmas: 60 Andorra: 55 Córdoba: 54 Sporting: 52 Ceuta: 51 Albacete: 47 Granada: 45 Valladolid: 43 Leganés: 42 Real Sociedad B: 41 Cádiz: 38 Huesca: 36 Mirandés: 36 Zaragoza: 35 Cultural Leonesa: 32

El final de temporada en LaLiga Hypermotion se presenta apasionante. El ascenso directo está separado por muy pocos puntos, el playoff se ha comprimido y la pelea por evitar el descenso a Primera RFEF amenaza con resolverse en las últimas jornadas.