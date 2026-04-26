Rafa Jódar afronta este domingo 26 de abril de 2026 uno de los partidos más esperados de la jornada en el Mutua Madrid Open 2026. El tenista madrileño se mide al brasileño Joao Fonseca en la tercera ronda del torneo, en un duelo entre dos de las grandes promesas del circuito ATP.

El partido Rafa Jódar – Joao Fonseca se disputará en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica y está programado no antes de las 22:00 horas, horario peninsular español. El encuentro llegará después del duelo femenino entre Zheng y Rybakina, previsto no antes de las 20:00 horas.

Dónde ver gratis el Rafa Jódar – Fonseca

El Rafa Jódar – Fonseca podrá verse en directo en España a través de Teledeporte y RTVE Play, por lo que se podrá seguir gratis y en abierto tanto por televisión como online. También estará disponible en Movistar Plus+, dentro de la cobertura del Mutua Madrid Open 2026.

El partido corresponde a la tercera ronda del cuadro masculino y llega en plena euforia por el gran torneo que está firmando Jódar en Madrid. El jugador español, de 19 años, viene de eliminar a Jesper de Jong y de superar con autoridad a Álex de Miñaur, número 8 del mundo, por 6-3 y 6-1.

Jódar busca otra noche grande en Madrid

El joven tenista de Leganés se ha convertido en una de las grandes sensaciones del torneo. En una edición marcada por la ausencia de Carlos Alcaraz, Jódar ha encontrado el respaldo de la afición española en la Caja Mágica y buscará prolongar su aventura ante un rival de enorme proyección.

Enfrente estará Joao Fonseca, cabeza de serie número 27 del torneo y una de las grandes promesas del tenis mundial. El propio Mutua Madrid Open ha presentado este duelo como una batalla generacional entre dos jóvenes llamados a tener protagonismo en los próximos años.

Horario y dónde ver el Rafa Jódar – Fonseca

Partido: Rafa Jódar – Joao Fonseca

Competición: Mutua Madrid Open 2026

Ronda: tercera ronda

Fecha: domingo 26 de abril de 2026

Hora: no antes de las 22:00 horas

Pista: Manolo Santana, Caja Mágica

Dónde ver gratis: Teledeporte y RTVE Play

También disponible: Movistar Plus+

El Rafa Jódar – Fonseca promete ser uno de los grandes partidos del día en el Mutua Madrid Open. El español quiere seguir soñando ante su público, mientras que Fonseca intentará frenar a una de las revelaciones del torneo.