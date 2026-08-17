Colombia afronta una semana después del terremoto de magnitud 7,4 una nueva etapa de la emergencia. Con las posibilidades de localizar supervivientes cada vez más reducidas, los equipos de rescate concentran buena parte de sus esfuerzos en recuperar los cuerpos que continúan bajo los edificios derrumbados, retirar escombros y comenzar a evaluar la reconstrucción de las zonas más castigadas. El balance oficial ronda los 290 fallecidos, más de 140 desaparecidos y alrededor de 4.200 heridos.

El seísmo golpeó el oeste de Colombia el lunes 10 de agosto y tuvo su epicentro en la zona de San José del Palmar. La sacudida provocó graves daños desde la costa del Pacífico hasta la región cafetera y afectó especialmente a grandes núcleos urbanos como Cali y Pereira.

Las operaciones de emergencia continúan, pero en numerosos puntos han dejado de estar centradas exclusivamente en encontrar personas con vida. Tras varios días de búsqueda y numerosas réplicas, los especialistas trabajan ahora con extrema precaución entre estructuras inestables.

Cali pasa progresivamente de los rescates a la recuperación de víctimas

Cali, una de las ciudades más afectadas por la catástrofe, se encuentra entre los lugares donde las labores han entrado en una fase especialmente dolorosa.

Equipos de bomberos, fuerzas de seguridad, militares y especialistas internacionales continúan trabajando entre toneladas de hormigón y estructuras derrumbadas. Ya el sábado, responsables de los equipos de emergencia reconocían que en la mayoría de los puntos de búsqueda se había pasado a recuperar fallecidos, mientras las posibilidades de localizar nuevos supervivientes disminuían con el paso de las horas.

Uno de los puntos de mayor actividad ha sido el complejo residencial Torres del Limonar, en el sur de Cali, donde los equipos de rescate han trabajado durante días entre los restos de los edificios colapsados.

La ciudad y Pereira concentran más de dos tercios de las muertes registradas hasta el momento, según las estimaciones oficiales difundidas durante el fin de semana.

El balance se acerca a los 290 fallecidos

Las últimas estimaciones oficiales disponibles sitúan el número de muertos alrededor de 290, con más de 140 personas todavía desaparecidas y aproximadamente 4.200 heridos.

Las cifras han ido variando durante los últimos días a medida que las autoridades verifican los registros procedentes de las diferentes ciudades y municipios afectados.

El terremoto ha causado además una extensa destrucción de viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias y otras infraestructuras en una amplia zona del oeste colombiano. Miles de personas han tenido que abandonar sus hogares o continúan durmiendo en espacios abiertos y alojamientos temporales.

Las réplicas complican el trabajo de los equipos

Las labores de búsqueda y recuperación se han desarrollado bajo la amenaza constante de nuevas réplicas.

Durante los primeros días posteriores al terremoto se registraron cientos de movimientos secundarios, una circunstancia que incrementó el riesgo de nuevos derrumbes y obligó a los rescatistas a extremar las medidas de seguridad.

El terremoto alcanzó una magnitud de 7,4 y se produjo a gran profundidad. El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó inicialmente el foco a más de 100 kilómetros bajo la superficie, mientras el Servicio Geológico Colombiano lo señaló como el terremoto más potente registrado en el país durante el siglo XXI.

Las zonas rurales siguen teniendo dificultades para recibir ayuda

Aunque ciudades como Cali y Pereira concentran buena parte de los medios de emergencia, la situación continúa siendo complicada en numerosos municipios rurales.

Algunas comunidades, especialmente en zonas de difícil acceso, han denunciado problemas para recibir suministros, atención médica y equipos de evaluación de daños. Durante los primeros días de la emergencia, varias localidades cercanas al epicentro permanecieron con comunicaciones limitadas y dificultades de acceso por carretera.

El reto de las autoridades no se limita por tanto a retirar escombros de los grandes edificios derrumbados, sino también a localizar viviendas dañadas en pequeños municipios, restablecer servicios básicos y hacer llegar ayuda a comunidades aisladas.

Comienza el enorme desafío de la reconstrucción

Mientras continúan las operaciones de emergencia, Colombia empieza a preparar la siguiente fase: la reconstrucción.

El Banco Mundial anunció el pasado viernes el desembolso de 200 millones de dólares para apoyar la respuesta inmediata y sentar las bases de la recuperación. Los recursos están destinados a necesidades como vivienda, salud y apoyo a pequeñas y medianas empresas de las regiones afectadas.

La institución también ha iniciado una evaluación rápida de los daños y pérdidas económicas para ayudar al Gobierno colombiano a establecer prioridades durante la reconstrucción.

Además de los recursos internacionales, empresarios y organizaciones privadas han anunciado importantes aportaciones económicas destinadas a recuperar hospitales, colegios y otras infraestructuras esenciales.

La emergencia entra en su fase más dura

Una semana después de la tragedia, Colombia empieza a abandonar progresivamente la esperanza de los grandes rescates con vida y se enfrenta a una etapa marcada por la recuperación de víctimas, la identificación de desaparecidos y la atención de miles de damnificados.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en los puntos donde todavía existen posibilidades de encontrar personas atrapadas, pero en muchos edificios la prioridad ya es recuperar los cuerpos y permitir que las familias puedan despedirse de sus seres queridos.

A esta tarea se suma un desafío que durará mucho más tiempo que las operaciones de rescate: reconstruir viviendas, hospitales, colegios y servicios públicos en una de las mayores catástrofes sísmicas sufridas por Colombia en las últimas décadas.