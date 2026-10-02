Las protestas estudiantiles en Francia han dejado al menos 65 trabajadores educativos heridos, entre ellos 40 profesores, y cerca de 2.000 detenidos. Las movilizaciones afectan ya a cientos de centros educativos en distintas ciudades del país.

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Las protestas estudiantiles que comenzaron la semana pasada en Francia continúan extendiéndose por el país y han provocado la detención de cerca de 2.000 personas, según han informado las autoridades francesas.

Del total de detenidos, alrededor del 90% serían menores de edad. Además, unos 65 trabajadores del ámbito educativo han resultado heridos durante los incidentes, entre ellos al menos 40 profesores.

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La movilización, iniciada en la región de París, se ha trasladado a diferentes puntos del país y afecta a centros educativos de ciudades como Lille, Burdeos, Nantes, Lyon y Marsella.

Más de 1.200 institutos afectados

El ministro de Educación francés, Édouard Geffray, ha informado de que 1.207 institutos se encuentran “bloqueados o afectados” por las protestas durante la jornada de este viernes.

Geffray ha señalado que la mayoría de los estudiantes de Secundaria no están protagonizando actos violentos y ha apuntado a la presencia de personas ajenas a los centros que buscan provocar daños.

El ministro también ha defendido la apertura de una plataforma de consulta para que los jóvenes puedan participar y trasladar sus propuestas. Según sus declaraciones, recogidas por Le Figaro, los estudiantes necesitan sentirse escuchados y las soluciones deben buscarse también a nivel local.

Petición de responsabilidad a los padres

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, ha pedido a la Fiscalía que se tenga en cuenta la responsabilidad civil para que los padres de los menores implicados puedan asumir el coste de los daños ocasionados.

“No son los menores los que pagan sino sus padres”, ha señalado Darmanin, quien ha reclamado que las familias asuman responsabilidades legales por los actos cometidos.

Reivindicaciones y aumento de la tensión

Las protestas comenzaron con reclamaciones relacionadas con los recortes, la falta de profesores, la masificación de las aulas y la falta de recursos materiales en los centros educativos.

Con el paso de los días, la situación se ha agravado con bloqueos de institutos, quema de contenedores, daños en edificios y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Las autoridades francesas continúan siguiendo la evolución de unas movilizaciones que ya afectan a numerosos centros educativos del país.