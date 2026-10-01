El primer ministro de Israel revela que el ciudadano, de profesión fontanero, irrumpíó en la cabina para reducir al atacante que acababa de apuñalar a su compañero de vuelo.

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TEL AVIV.— El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que la intervención providencial de un pasajero israelí evitó «otro 11-S» a bordo de un vuelo de la aerolínea emiratí Flydubai con destino a Tel Aviv. Según los detalles expuestos por el mandatario, la tragedia se evitó cuando el viajero, un fontanero identificado como Yaniv Hayoun, irrumpió en la cabina de mando para neutralizar a uno de los pilotos, quien previamente había apuñalado a su compañero con la intención de estrellar la aeronave con 174 personas a bordo.

El grave incidente concluyó tras el sometimiento del agresor y el posterior aterrizaje de emergencia del aparato en Arabia Saudí.

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«Un héroe que actuó con una frialdad tremenda»

Netanyahu recibió personalmente al pasajero a su llegada al aeropuerto Ben Gurión, destacando el valor de su rápida reacción cuando el avión se encontraba fuera de control. Según el relato del propio viajero, tras percatarse del ataque y lograr acceder a la cabina con la ayuda del piloto herido antes de desplomarse, encontró al agresor manipulando los mandos para inutilizar los sistemas de vuelo.

«Actuó con una frialdad y un heroísmo tremendo. Le pregunté a qué se dedicaba y me dijo que era fontanero y desatascaba aguas residuales; le respondí que esta vez había desatascado un problema muy grande», declaró el primer ministro israelí en tono distendido tras encontrarse con el ciudadano, que aún lucía manchas de sangre en su ropa tras la trifulca.

Reducido en cabina y custodia con ayuda de los pasajeros

Tras acceder al compartimento técnico, Hayoun logró estrangular y arrastrar fuera de la cabina al agresor, pidiendo ayuda a otros pasajeros israelíes que viajaban a bordo para inmovilizarlo hasta que la nave tocó tierra de forma segura.

Las investigaciones internacionales y de las autoridades de aviación civil continúan abiertas para esclarecer las motivaciones del piloto agresor en lo que Israel ya califica como un intento de atentado terrorista frustrado en pleno vuelo.