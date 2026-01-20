Ceuta avanza en el desarrollo del futuro Centro de Bienestar Animal, un proyecto que incluirá un crematorio de mascotas con capacidad para atender entre 200 y 300 animales y que contará con una inversión cercana al millón de euros. Según informa El Pueblo de Ceuta, la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina, ha reiterado el compromiso del Gobierno local para que estas instalaciones estén en funcionamiento antes de que concluya la actual legislatura, prevista para la primavera de 2027.

La responsable autonómica ha explicado que el proyecto responde a una demanda histórica de la ciudadanía, especialmente de los propietarios de animales de compañía, que hasta ahora se han visto obligados a recurrir a servicios fuera de la ciudad o a renunciar a una despedida digna de sus mascotas. Esta carencia ha generado un creciente malestar social que en los últimos meses se ha visibilizado a través de iniciativas ciudadanas y testimonios difundidos en redes sociales.

Tal y como recoge El Pueblo de Ceuta, el Ejecutivo ha reservado una partida presupuestaria de alrededor de 800.000 euros para la construcción y puesta en marcha del crematorio. Actualmente, los servicios técnicos trabajan en la elaboración de los informes necesarios para definir su ubicación, que podría situarse en terrenos dependientes del Ministerio de Defensa, un aspecto que añade complejidad administrativa al proceso.

Benzina ha reconocido que el desarrollo del proyecto no ha estado exento de dificultades técnicas y burocráticas, lo que ha retrasado su ejecución. No obstante, ha defendido que el esfuerzo realizado permitirá cubrir una necesidad esencial y supondrá un avance relevante en materia de bienestar animal en la ciudad.

Además del futuro crematorio, la consejera ha destacado otros logros de su departamento relacionados con la protección animal. En este sentido, ha subrayado que durante 2025 se ha alcanzado una cifra récord en la esterilización de gatos, con alrededor de 1.200 intervenciones, frente a las aproximadamente 500 que se realizaban anualmente en ejercicios anteriores. Este incremento, según ha señalado, es fruto de la colaboración entre la Administración, veterinarios y asociaciones protectoras.

Tanto el Centro de Bienestar Animal como el refuerzo de los programas de control ético de colonias felinas forman parte, según Benzina, de una estrategia más amplia orientada a mejorar la gestión, la convivencia y el respeto hacia los animales en Ceuta, adaptándose a una sensibilidad social cada vez más presente.