El presidente del AD Ceuta, Luhay Hamido, quiso enviar un mensaje de serenidad y confianza a la afición caballa tras la derrota por 0-3 ante el Real Valladolid en el Alfonso Murube. Fiel a su estilo, el máximo dirigente utilizó su cuenta personal de Facebook para frenar cualquier atisbo de pesimismo y reforzar la idea de unidad en un momento clave de la temporada.

Hamido, que acostumbra a intervenir públicamente cuando detecta inquietud en el entorno, recordó la importancia de mantener los pies en el suelo. “Hasta que no está cazado el oso, no vendas ninguna piel”, expresó, apelando a la prudencia pese al tropiezo sufrido en casa. El presidente destacó que el equipo continúa bien posicionado en la clasificación, con 32 puntos y todavía 60 por disputarse, subrayando que “todo es cuestión de perspectiva”.

El dirigente también quiso poner en valor el comportamiento ejemplar de la afición, especialmente el apoyo incondicional mostrado hasta el último minuto del encuentro. “Ver a la grada de animación en el 90 como si fuéramos ganando fue un espectáculo. No es solo fútbol”, afirmó, recordando el cántico que resume el espíritu del club: “Un caballa nunca se rinde”.

En la misma línea se expresó el entrenador José Juan Romero, quien restó dramatismo al resultado y pidió tranquilidad. El técnico recordó que el Valladolid sigue a cuatro puntos del Ceuta y que la competición será larga y exigente. “Hay que valorar todo, tranquilizarnos y seguir. Esto va a ser duro”, señaló.

Movimiento en el mercado de invierno

Mientras tanto, el club continúa activo en el mercado invernal. La dirección deportiva, liderada por Edu Villegas, confirmó la desvinculación de Andy Escudero, segundo jugador que abandona la plantilla tras la salida de Samuel Obeng rumbo al Albacete. Hasta el momento, el Ceuta ha incorporado a Marc Domènech, cedido por el Mallorca, y a José Campaña, que llega como agente libre.

La posibilidad de reforzar la delantera sigue sobre la mesa. José Juan Romero reconoció que el club está atento al mercado, aunque defendió el compromiso de los futbolistas actuales. “Todo lo que venga para subir el nivel será bienvenido, y si no, exprimiremos al máximo a los que están, porque todos defienden esta camiseta con orgullo”, aseguró.

Además, el técnico confirmó que Manu Vallejo se encuentra en la rampa de salida y que el club podría buscar un perfil similar al de Rubén Díez, baja durante varias semanas por lesión.

El mensaje desde el club es claro: calma, unión y confianza en un proyecto que sigue ilusionando a la afición caballa.