El cantante y colaborador del programa de La Sexta censura las declaraciones de Mariano de Paco sobre el calor en los colegios de la Comunidad y solicita de forma contundente su cese inmediato.

Las altas temperaturas registradas en los centros escolares de la Comunidad de Madrid han provocado un encendido debate político y televisivo. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Mariano de Paco, se ha convertido en el centro de las críticas tras sus recientes afirmaciones en la Asamblea de Madrid, donde intentó minimizar el impacto del calor en las aulas no climatizadas. La respuesta por parte de los miembros del programa ‘Más vale tarde’, emitido en La Sexta, no se ha hecho esperar, destacando la intervención del cantante y colaborador Ramoncín, quien ha exigido de manera tajante la dimisión o destitución del cargo público.

La controversia comenzó cuando el presentador del espacio, Iñaki López, expuso la problemática existente en las instituciones educativas madrileñas, detallando que la ausencia de climatización adecuada ha llevado a alcanzar temperaturas superiores a los 35 grados en las aulas, originando golpes de calor y cefaleas entre los alumnos. López recordó además que, en fechas precedentes, la consejera de Educación se había limitado a señalar que «cuando hace calor hace calor», una postura que, a juicio del comunicador, fue superada en esta ocasión por los argumentos esgrimidos por Mariano de Paco en sede parlamentaria.

Las polémicas declaraciones parlamentarias de Mariano de Paco

Durante su comparecencia, el consejero de Cultura del Ejecutivo autonómico defendió la situación basándose en su propia experiencia personal y escolar en otra comunidad autónoma. De Paco aseguró que cursó la Educación General Básica (EGB) en un colegio de Murcia y que en dicha región «cuando hace calor, hace calor». El representante institucional añadió que, pese a dichas circunstancias, «no pasa absolutamente nada» e introdujo una referencia literaria al señalar que el poeta Vicente Medina «escribió en Murcia con muchísimo calor y a lo mejor el calor es fuente de inspiración».

Para concluir su argumentación respecto a las medidas adoptadas frente a las condiciones climatológicas actuales, el consejero madrileño explicó el procedimiento que él mismo sigue con sus familiares: «Esta mañana al llevar a mi hija al colegio lo que he hecho es ponerle una camiseta de manga corta y un pantalón corto como hemos hecho toda la vida».

La reacción en el plató de ‘Más vale tarde’

Al término de la visualización del vídeo parlamentario, los conductores del formato audiovisual mostraron de inmediato su disconformidad. Cristina Pardo reaccionó con ironía con la expresión «y chimpún», mientras que Iñaki López catalogó la intervención como «el discurso más cuñado» que recordaba haber escuchado en muchos años. Tras esta introducción, el cantante Ramoncín tomó la palabra admitiendo que, aunque habitualmente intenta mantener una postura moderada, la naturaleza de las declaraciones le impedía contener su dictamen.

El artista empleó términos de extrema severidad para definir al consejero de Cultura, calificándolo de «indigente emocional» y afirmando de manera rotunda que dicho individuo «no debe estar ahí ni un minuto más». En su argumentación, Ramoncín extendió su censura hacia las personas del entorno del político que respaldaron sus palabras, cuestionando la procedencia del mandatario y de quienes le otorgaron su voto.

Para rebatir la teoría de que el calor extremo puede actuar como un estímulo para la creación cultural o literaria, el colaborador recurrió a otros paralelismos históricos y de reclusión, argumentando que también en los centros penitenciarios y bajo tortura se han redactado textos, y recordando que Ana Frank escribió su célebre libro en el peor momento de su existencia. Finalmente, tildó a Mariano de Paco de «filisteo» e «impresentable», insistiendo en que carece de las condiciones necesarias para ostentar la responsabilidad de su cargo actual.

Por su parte, Iñaki López cerró el bloque informativo contraponiendo la actitud del consejero con las medidas reales adoptadas por la propia administración autonómica, poniendo de relieve que la Consejería de Educación ha anunciado una inversión millonaria destinada a la instalación de sistemas de aire acondicionado en los centros escolares. Según el presentador, esta decisión presupuestaria demuestra por sí misma que el problema en las aulas es real, por lo que definió la postura de Mariano de Paco como una «actitud retadora» y una «provocación» en la que parece mofarse de una situación que afecta directamente a los menores de edad.