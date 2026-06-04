La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid vuelve a abrir sus puertas este jueves, 4 de junio, para albergar una nueva cita de la temporada taurina en el marco de la Feria de San Isidro 2026. El histórico ruedo de la capital, que celebra su ciclo grande desde el pasado 8 de mayo hasta el próximo 14 de junio, vivirá una jornada de máxima expectación con las localidades agotadas. Más de 23.000 personas presenciarán en directo el festejo en las gradas de la monumental madrileña, en una tarde que ya ha colgado el cartel de «no hay billetes» en las taquillas principales.

La Feria de San Isidro, consolidada como una de las más importantes de España, prevé congregar a medio millón de espectadores entre los meses de mayo y junio. El ciclo completo de este año está estructurado en un total de 28 festejos, desglosados en 23 corridas de toros, dos festejos de rejones y tres novilladas con picadores. La cita de este jueves da continuidad a una semana central del abono que en la jornada de ayer contó con la presencia de José Garrido, Ismael Martín y Samuel Navalón.

Cartel de toreros y ganadería para hoy en Las Ventas

El cartel de este jueves, 4 de junio, presenta una combinación de tres diestros que reúnen trayectoria y juventud en el coso de la calle Alcalá. La terna encargada de trenzar el paseíllo está compuesta por los matadores Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández. Los tres espadas se medirán a un encierro correspondiente a la ganadería de Jandilla.

El festejo taurino dará comienzo a las 19:00 horas, el horario habitual estipulado para las corridas de toros del abono durante el desarrollo de la feria madrileña.

Tras la jornada de hoy, la actividad en la Plaza de Toros de Las Ventas continuará durante el fin de semana con las siguientes combinaciones programadas: el viernes 5 de junio se lidiarán reses de Juan Pedro Domecq para los diestros Uceda Leal, Pablo Aguado y Clemente; el sábado 6 de junio será el turno de los toros de Victorino Martín para Morenito de Aranda, Román y Fernando Adrián; mientras que el domingo 7 de junio se celebrará la corrida ‘In memoriam Ignacio Sánchez Mejías’, con toros de Domingo Hernández y Victoriano del Río para Borja Jiménez, quien actuará como único espada.

Precios de las localidades y accesos

El acceso a los festejos taurinos de la Feria de San Isidro de Madrid cuenta con una escala de precios fijada para los aficionados. Las entradas disponibles para las diferentes tardes del abono oscilan desde los 48 euros de las localidades más económicas hasta los 244 euros para los puestos más privilegiados de la plaza, condicionado a la disponibilidad del papel en taquilla, tal y como sucedió previamente con el agotamiento de entradas los pasados días 8 y 9 de mayo.

Dónde ver la corrida de toros por televisión y online

Para aquellos aficionados que no se desplacen hasta el coso madrileño, el espectáculo de la Feria de San Isidro se podrá seguir de forma directa a través de la televisión y de las plataformas digitales. La retransmisión íntegra de la corrida de este jueves correrá a cargo de TLMad, la plataforma de Telemadrid que se encarga de emitir los festejos en este año 2026.

La señal en directo de Las Ventas estará accesible tanto en sus canales de televisión tradicionales como en sus aplicaciones para dispositivos móviles. Asimismo, el espacio de TLMad permitirá a los usuarios acceder a cada corrida de toros bajo demanda durante un período de siete días posteriores a su emisión televisiva.