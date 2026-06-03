La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid vuelve a abrir sus puertas este miércoles, 3 de junio, para albergar una nueva cita de la temporada taurina en el marco de la Feria de San Isidro 2026. El histórico ruedo de la capital, que vive su mes de fiesta Mayor, congrega hoy a más de 23.000 personas en una jornada que ya ha colgado el cartel de «no hay billetes». El ciclo de San Isidro, considerado una de las ferias taurinas más importantes de España, se desarrolla en la emblemática plaza madrileña desde el pasado 8 de mayo hasta el próximo 14 de junio, periodo en el que se celebrarán un total de 28 festejos que comprenden 23 corridas de toros, 2 festejos de rejones y 3 novilladas con picadores, esperando sumar medio millón de personas durante los meses de mayo y junio.

El cartel para este miércoles, 3 de junio, presenta una terna compuesta por los diestros José Garrido, Ismael Martín y Samuel Navalón, quienes se encargarán de la lidia de los astados pertenecientes a la ganadería de Lagunajanda. Los tres nombres elegidos para la jornada combinan legado y promesa, uniendo el peso de la trayectoria con la ilusión de los primeros retos ante la afición de Madrid. La corrida de toros de hoy toma el relevo de la celebrada en la jornada de ayer, que contó con la participación de Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar. El festejo de esta tarde comenzará de manera oficial a las 19:00 horas, el horario habitual de las corridas del abono en estos días del ciclo madrileño, midiendo el pulso de una temporada que se adentra en una de sus semanas centrales.

Para los aficionados que deseen asistir a los próximos festejos de la Feria de San Isidro en Madrid, las taquillas de la plaza disponen de entradas cuyos precios oscilan desde los 48 euros de las localidades más baratas hasta los 244 euros fijados para los puestos más privilegiados, condicionado siempre a la disponibilidad del papel antes de que se agote, tal y como ya ocurrió previamente en las taquillas durante los días 8 y 9 de mayo. Tras la corrida de hoy, el calendario oficial de Las Ventas continuará con las siguientes citas programadas: el jueves 4 se lidiarán toros de Jandilla para Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández; el viernes 5 será el turno de los toros de Juan Pedro Domecq para Uceda Leal, Pablo Aguado y Clemente; el sábado 6 se anunciarán toros de Victorino Martín para Morenito de Aranda, Román y Fernando Adrián; y el domingo 7 se celebrará el festejo ‘In memoriam Ignacio Sánchez Mejías’, con toros de Domingo Hernández y Victoriano del Río para Borja Jiménez como único espada.

Aquellos espectadores que no puedan presenciar el espectáculo desde la primera fila del tendido tienen la opción de ver la corrida de toros en directo por televisión y de forma online. La retransmisión íntegra de la jornada de este miércoles se emitirá a través de TLMad, la plataforma de Telemadrid encargada de retransmitir los festejos este 2026. La señal en directo estará accesible tanto en sus canales de televisión como en sus aplicaciones digitales. Además del seguimiento en tiempo real, la plataforma TLMad ofrecerá la posibilidad de ver cada corrida bajo demanda durante un periodo de siete días posteriores a su emisión en directo.