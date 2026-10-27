El actual episodio del fenómeno meteorológico El Niño avanza hacia una magnitud extraordinaria a escala mundial. Las previsiones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) indican que este evento podría convertirse en uno de los más intensos registrados en la historia reciente, situándose incluso fuera de las escalas habituales de seguimiento de las últimas cuatro décadas.

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Pese a la magnitud global del fenómeno, la meteoróloga de Eltiempo.es y doctora en Ciencias Físicas, Mar Gómez, aclara la incertidumbre existente sobre su repercusión real en nuestro país.

¿Qué efectos tendrá El Niño en el invierno español?

A diferencia de lo que ocurre en otras regiones del planeta, donde las consecuencias del calentamiento del Pacífico están bien definidas, la respuesta para el territorio español es distinta:

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Sin correlación directa: En España no existe una relación clara que permita prever un invierno concretamente más cálido, seco o lluvioso como consecuencia directa de este evento.

En España no existe una relación clara que permita prever un invierno concretamente más cálido, seco o lluvioso como consecuencia directa de este evento. Sin patrón atmosférico fijo: No hay una vinculación directa entre El Niño y un comportamiento meteorológico específico en el país.

«A diferencia de otras regiones del planeta, donde sus efectos sobre las precipitaciones y las temperaturas están mucho mejor establecidos, en nuestro país no existe una correlación clara y directa entre este fenómeno y un determinado patrón atmosférico», señala la experta, por lo que pide cautela al predecir el tiempo invernal.

Un calentamiento oceánico extraordinario en el Pacífico

A escala planetaria, la señal científica apunta a un fenómeno de intensidad insólita. Las proyecciones de la OMM recogen que en el océano Pacífico ecuatorial se contemplan anomalías térmicas de hasta 3,8 °C por encima de lo habitual para el trimestre de noviembre a enero.

El Niño altera el sistema acoplado entre océano y atmósfera:

Modifica la circulación de Walker. Debilita los vientos alisios. Desplaza las regiones de convección tropical.

A través de las llamadas teleconexiones atmosféricas, estos cambios en el Pacífico alteran la circulación a gran escala y transforman los patrones climáticos a miles de kilómetros de distancia.

Impacto en las temperaturas globales de cara a 2027

El episodio actual favorece una transferencia masiva de calor desde el océano hacia la atmósfera, lo que impulsará la temperatura media global sumándose al calentamiento actual.

Debido a que este efecto suele manifestarse con un desfase respecto al pico máximo del fenómeno, se prevé un impulso adicional en las temperaturas del planeta durante 2027, aunque esto no significa necesariamente que vaya a batirse el récord del año más cálido registrado.

Gómez concluye llamando a la prudencia y aconseja monitorizar la evolución media del episodio durante varios meses antes de confirmar si finalmente batirá todos los registros históricos.