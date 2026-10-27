Tras la reciente participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el programa La Revuelta recibirá este miércoles a dos nuevos candidatos para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre: Gabriel Rufián (ERC) e Irene Montero (Podemos).

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El propio David Broncano anunció la visita conjunta de ambos dirigentes durante la emisión del programa de este lunes, reiterando la invitación al resto de los aspirantes que concurren a los comicios.

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Primera entrevista tras su alianza electoral

La presencia compartida de Rufián y Montero en el plató de La 1 se produce tras el acuerdo de colaboración electoral suscrito entre ERC y Podemos el pasado 12 de octubre.

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Las claves de esta alianza estratégica contemplan:

Estrategia en Cataluña: Podemos renuncia a presentar lista propia en territorio catalán para sumar apoyos en las candidaturas de los republicanos.

Podemos renuncia a presentar lista propia en territorio catalán para sumar apoyos en las candidaturas de los republicanos. Campaña conjunta: Rufián y Montero compartirán protagonismo en diversos actos de la campaña electoral.

De debutante a cara conocida en el plató de La 1

Para la exministra de Igualdad, Irene Montero, esta intervención supondrá su primera visita al formato presentado por David Broncano. Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ya conoce la dinámica del espacio, habiendo sido en 2025 el primer político en activo entrevistado en el plató de La Revuelta.

La presencia de los líderes políticos se integra en la iniciativa del programa para entrevistar a los cabezas de lista de cara a las elecciones generales, abordando tanto sus iniciativas políticas como su vertiente personal.

Estado del resto de candidatos invitados

Dentro de esta ronda de entrevistas políticas: