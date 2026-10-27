Madrid – El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, presenta este martes su candidatura por Madrid de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Lo hace en un acto en el Espacio Jorge Juan de la capital, en el que estará acompañado por la número dos de la lista, Cayetana Álvarez de Toledo, y que cuenta con el aval y la intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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Con esta puesta en escena, la dirección de Génova y el equipo de campaña buscan proyectar una imagen de solidez y cohesión interna ante los comicios. La elección de Álvarez de Toledo como segunda en la papeleta madrileña —una apuesta muy bien acogida por Ayuso— simboliza los puentes tendidos dentro de la formación.

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Integración de sensibilidades y equilibrio interno

La lista diseñada por Feijóo para la circunscripción de Madrid combina perfiles de distintas corrientes ideológicas dentro del partido. Tras el propio Feijóo y Cayetana Álvarez de Toledo, el portavoz popular Borja Sémper ocupa el tercer puesto en la plancha. Con esta distribución, la cúpula popular pretende subrayar que en el proyecto del PP conviven diferentes formas de entender la política y la realidad nacional, ensanchando la base de apoyo de cara a la cita electoral.

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