

Ver competir a Novak Djokovic en un Grand Slam se ha convertido casi en una escena repetida en la historia del tenis: victoria sólida, números históricos y nuevos registros para la leyenda serbia. Esta vez, el escenario volvió a ser el Open de Australia, donde el balcánico firmó otra noche para la memoria.

Con su triunfo ante el español Pedro Martínez por 6-3, 6-2 y 6-2 en dos horas de partido, Djokovic alcanzó las 100 victorias en el major australiano, un hito que refuerza aún más su dominio en Melbourne. Además, el encuentro le permitió igualar las 21 participaciones de Roger Federer en el Open de Australia y llegar a las 81 presencias en torneos de Grand Slam, cifra que hasta ahora compartían el suizo y Feliciano López.

El once veces campeón del torneo ofreció un partido práctico y muy eficaz, especialmente con el servicio: 14 aces y apenas cinco puntos perdidos al saque, una demostración de autoridad que dejó sin opciones a su rival. En total, Djokovic conectó 49 golpes ganadores y logró cinco quiebres.

A sus 38 años, el tenista de Belgrado sigue ampliando su legado en los grandes escenarios. Tras haber superado ya el centenar de victorias en Roland Garros (101) y Wimbledon (102), solo le queda alcanzar esa marca en el US Open, donde suma 95 triunfos.

En segunda ronda, a la que accede por decimonovena vez, Djokovic se medirá este miércoles al italiano Francesco Maestrelli, de 23 años y número 141 del mundo, procedente de la fase previa.

“Es magnífico volver aquí, esta es definitivamente la pista que más quiero. Escuchar estos números es algo especial”, declaró Djokovic tras el partido. “He tenido la suerte de rodearme de personas que me enseñaron que la carrera debía ser larga, cuidando el cuerpo y la mente. Aquí he vivido momentos maravillosos”.

La única nota de preocupación fueron unas molestias en la pierna izquierda durante el tercer set, algo lógico a su edad, aunque no le impidieron moverse con soltura en la Rod Laver Arena ni cerrar otra actuación histórica.