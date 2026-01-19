La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva de este lunes 19 de enero ya ha sido extraída. El mítico sorteo de Loterías y Apuestas del Estado ha puesto en juego un importante bote para aquellos que logren acertar los seis números de la combinación principal más el reintegro.

Combinación ganadora de hoy:

• Números: 15 – 16 – 23 – 27 – 37 – 39

• Número complementario: 13

• Reintegro: 2

• Joker: 0684105

¿Cómo funcionan los premios en La Primitiva?

El juego utiliza el sistema 6/49, lo que significa que se extraen seis bolas de un bombo con 49 números. Además, existen dos extracciones adicionales que determinan las categorías de premios:

• Categoría Especial: Se obtiene al acertar los 6 números + el reintegro. Es el premio máximo (Bote).

• Primera Categoría: Acertar los 6 números de la combinación principal.

• Segunda Categoría: Acertar 5 números + el número complementario.

• Categorías inferiores: Premios fijos o variables por acertar 5, 4 o 3 números.

• Reintegro: Si el número de tu boleto coincide con la bola del 0 al 9 extraída al final, se te devuelve el importe de la apuesta.

El Joker: un millón de euros extra

Junto al sorteo ordinario, el Joker ofrece la posibilidad de ganar un premio de 1 millón de euros a aquellos que hayan decidido jugar este número adicional de siete cifras impreso en su resguardo.

Aviso de seguridad: Esta lista tiene carácter informativo. Para cobrar premios o confirmar los datos de manera vinculante, debe consultar la lista oficial en los puntos de venta autorizados o en la web de Loterías y Apuestas del Estado.

