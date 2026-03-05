La Policía Nacional investiga si la mujer, que fue localizada empapada y descalza en el barrio de San Cristóbal, ahogó a la niña de 18 meses en la costa cercana.

Una tragedia ha sacudido el barrio marinero de San Cristóbal. La Policía Nacional ha detenido a una mujer bajo la sospecha de haber acabado con la vida de su hija, una bebé de tan solo 18 meses. El arresto se produjo la noche de este miércoles, alrededor de las 22:00 horas, después de que varios vecinos dieran la voz de alarma al 091.

Según los testigos presenciales, la mujer deambulaba por la zona completamente empapada y descalza, portando en brazos el cuerpo de la menor, que también estaba mojado y no presentaba signos evidentes de vida.

Intervención de emergencia en San Cristóbal

La primera persona en dar el aviso fue una vecina que encontró a la detenida en una parada de guaguas (autobús). Al llegar al lugar, los agentes de la Policía Nacional iniciaron maniobras de reanimación de inmediato mientras esperaban a los servicios sanitarios del 061.

La pequeña fue trasladada de urgencia al Hospital Materno Infantil, situado a escasos metros del lugar del hallazgo, donde los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento.

Hipótesis del ahogamiento

La principal línea de investigación que maneja la Policía es que la mujer pudo haber ahogado a la niña en el mar. Tras la detención, diversas unidades policiales estuvieron rastreando las dos playas anexas al barrio de San Cristóbal en busca de pruebas o indicios que confirmen si el crimen se cometió en la costa.

Testigos recalcaron que la mujer presentaba un estado de gran alteración, mojada y sin calzado. Dispositivo de búsqueda: Los agentes inspeccionaron el litoral durante la noche para reconstruir los pasos de la madre antes del aviso vecinal.

Secreto de sumario y justicia especializada

Dada la naturaleza del suceso, el caso ha recaído en el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, el único tribunal en España especializado exclusivamente en esta materia.

El magistrado titular ha decretado el secreto de sumario para proteger la investigación y la intimidad de la víctima. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), no está previsto que la detenida pase a disposición judicial durante la jornada de este jueves, mientras se completan las diligencias policiales y los exámenes forenses.