El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado pone en juego una nueva combinación ganadora este 5 de marzo; consulte el resultado, el número complementario y el reintegro

Este jueves, 5 de marzo de 2026, se celebra una nueva edición de la Bonoloto, uno de los sorteos diarios con mayor participación en España bajo la tutela de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La sencillez de su mecánica y el bajo coste de sus apuestas mantienen a este juego como una de las opciones preferidas por los ciudadanos para buscar la fortuna cada jornada.

A continuación, podrá consultar los números premiados en el sorteo de hoy en cuanto se complete el escrutinio oficial en el salón de sorteos.

Resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 5 de marzo de 2026:

Combinación ganadora: X, X, X, X, X y X

X, X, X, X, X y X Complementario: X

X Reintegro: X *El resultado definitivo estará disponible a partir de las 21:30h

Tipos de apuesta en la Bonoloto

Para participar en la Bonoloto, los jugadores disponen de dos modalidades principales para formalizar sus boletos:

Apuesta simple: El participante debe escoger seis números en una tabla que comprende del 1 al 49. Se permite jugar de 1 a 8 apuestas por cada boleto.

El participante debe escoger seis números en una tabla que comprende del 1 al 49. Se permite jugar de 1 a 8 apuestas por cada boleto. Apuesta múltiple: El jugador tiene la posibilidad de seleccionar más de seis valores, con un límite fijado en once números. Esta opción incrementa las probabilidades de acierto, aunque conlleva un aumento proporcional en el precio del resguardo.

Cada apuesta de la Bonoloto tiene un precio de 0,50 euros. No obstante, para que un boleto sea validado por el sistema, el importe mínimo debe alcanzar el euro, lo que obliga a realizar al menos dos apuestas.

Dónde y cómo cobrar los premios de la Bonoloto

El procedimiento para percibir las cuantías ganadas varía en función del importe del premio obtenido:

Premios menores: Aquellos que son inferiores a 2.000 euros . Estos premios pueden cobrarse directamente en cualquiera de los casi 11.000 puntos de venta de la Red Comercial de Loterías distribuidos por toda la geografía nacional.

Aquellos que son inferiores a . Estos premios pueden cobrarse directamente en cualquiera de los casi 11.000 puntos de venta de la Red Comercial de Loterías distribuidos por toda la geografía nacional. Premios mayores: Aquellos que son iguales o superiores a 2.000 euros. En este caso, el ganador debe acudir a las entidades financieras autorizadas por la SELAE, cuya red supera las 6.000 oficinas bancarias en la actualidad.

Caducidad de los premios y verificación

Es fundamental tener en cuenta que todos los premios de la Bonoloto, sin distinción de cuantía, tienen una caducidad de 90 días. Este periodo de tres meses comienza a contar desde el día siguiente a la celebración del último sorteo asociado a las apuestas del boleto.

Nota: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de los datos. Se recuerda a los usuarios que la única lista oficial válida para la comprobación de los resultados es la que publica la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (LAE) en su portal web.