El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado ofrece una nueva oportunidad para obtener un premio millonario este 9 de marzo; consulte la combinación ganadora, el complementario y el reintegro

Este lunes, 9 de marzo de 2026, se celebra una nueva edición de la Bonoloto, una de las modalidades de juego diario más populares en España bajo la gestión de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Como es habitual al inicio de la semana, los participantes aguardan con ilusión la posibilidad de que su boleto sea el agraciado con el bote acumulado, que para el sorteo de hoy cuenta con una cifra de 1.000.000 de euros.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de hoy se actualizará en este mismo espacio en cuanto se realice el escrutinio oficial por parte de la entidad organizadora.

Resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 9 de marzo de 2026:

Combinación ganadora: X, X, X, X, X y X

X, X, X, X, X y X Complementario: X

X Reintegro: X *El resultado definitivo estará disponible a partir de las 21:30h

Participación y modalidades

Para aquellos que deseen probar suerte en la Bonoloto, recordamos que el sistema permite dos modalidades:

Apuesta simple: Seleccionando seis números del 1 al 49. Se permite jugar de 1 a 8 apuestas por boleto.

Seleccionando seis números del 1 al 49. Se permite jugar de 1 a 8 apuestas por boleto. Apuesta múltiple: Permite seleccionar más de seis números (hasta un máximo de once), lo que eleva las posibilidades de premio a cambio de un coste superior por boleto.

El precio de cada apuesta es de 0,50 euros, debiendo realizarse al menos dos apuestas para validar el boleto (total mínimo de 1 euro).

Cobro de premios

Es importante recordar los pasos para el cobro de premios:

Premios inferiores a 2.000 euros: Se pueden solicitar en cualquier punto de venta oficial de la Red Comercial de Loterías.

Se pueden solicitar en cualquier punto de venta oficial de la Red Comercial de Loterías. Premios de 2.000 euros o más: Es obligatorio acudir a las entidades bancarias colaboradoras con SELAE para su gestión.

Todos los premios tienen una fecha de caducidad de 90 días naturales a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Nota: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados. Se recuerda que la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).