El sorteo europeo de la semana inicia este 9 de marzo; consulte la combinación ganadora y el sueño de este lunes

Este lunes, 9 de marzo de 2026, se celebra una nueva edición de EuroDreams, el innovador sorteo de ámbito europeo gestionado en España por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). A diferencia de las loterías convencionales, EuroDreams destaca por ofrecer premios en forma de pago mensual, permitiendo a los ganadores de primera categoría recibir una renta recurrente durante años.

A continuación, podrá consultar los números premiados y el «Sueño» de hoy en cuanto se hagan públicos los resultados oficiales tras el escrutinio en París.

Resultado de EuroDreams de hoy, lunes 9 de marzo de 2026:

• Combinación ganadora: X, X, X, X, X y X

• Sueño: X

*El resultado definitivo estará disponible a partir de las 21:00h

Mecánica de juego: ¿Cómo participar?

Para realizar una apuesta sencilla en EuroDreams, el participante debe seleccionar seis números en una tabla del 1 al 40, además de un número adicional llamado «Sueño» en una tabla del 1 al 5.

El precio de cada apuesta es de 2,50 euros. Los sorteos se celebran todos los lunes y jueves, ofreciendo a los jugadores dos oportunidades semanales de optar a sus premios principales:

• Primera categoría: 20.000 euros al mes durante 30 años.

• Segunda categoría: 2.000 euros al mes durante 5 años.

Cobro de premios y caducidad

Como es habitual en los juegos gestionados por SELAE, todos los premios tienen una caducidad de 90 días naturales a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

• Premios menores: Se pueden validar y cobrar en cualquier administración de lotería de la Red Comercial.

• Premios mayores: Al tratarse de rentas mensuales, el proceso de gestión se realiza directamente con la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado siguiendo los protocolos establecidos para premios de categoría superior.

Nota: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados. La única lista oficial válida es la que facilita la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (LAE).