Consulte los resultados del Cupón Diario, el Super ONCE y el Triplex; la Organización Nacional de Ciegos Españoles reparte hoy nuevos premios en sus sorteos de este 9 de marzo

Este lunes, 9 de marzo de 2026, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) inicia la semana con sus sorteos habituales. Tanto el Cupón Diario como las ediciones programadas del Super ONCE y el Triplex vuelven a estar en el punto de mira de quienes buscan comprobar si sus boletos han sido premiados tras el fin de semana.

A continuación, puede consultar las combinaciones ganadoras de la jornada en cuanto se celebren los sorteos oficiales y se verifiquen los datos.

Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario ofrece un premio principal de 35.000 euros a las cinco cifras, además de 55 premios de 350 euros a las cinco cifras del número premiado. También cuenta con premios adicionales por aproximaciones y terminaciones.

• Número premiado: XXXXX

• Serie: XXX

*El resultado definitivo estará disponible a partir de las 21:25h

Super ONCE

El sorteo del Super ONCE se celebra cinco veces al día de lunes a domingo. El jugador selecciona entre 5 y 11 números, en un intervalo del 1 al 85. En cada sorteo se extraen un total de 20 números que determinan las combinaciones ganadoras.

• Primer sorteo: XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

• Segundo sorteo: XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

• Tercer sorteo: XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

• Cuarto sorteo: XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

• Quinto sorteo: XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

*El resultado definitivo estará disponible a partir de las 21:30h

Triplex de la ONCE

El Triplex de la ONCE permite jugar hasta cinco veces al día seleccionando un número de tres cifras (del 000 al 999). El premio máximo es de 150 euros si se logra acertar las tres cifras en el mismo orden de extracción.

• Primer sorteo: XXX

• Segundo sorteo: XXX

• Tercer sorteo: XXX

• Cuarto sorteo: XXX

• Quinto sorteo: XXX

*El resultado definitivo estará disponible a partir de las 21:30h

Información y validez

Nota: Este medio no se hace responsable de errores u omisiones en la información proporcionada. La única lista oficial válida es la que facilita la ONCE a través de sus canales de comunicación oficiales. Recuerde que el juego responsable es fundamental para una experiencia segura.