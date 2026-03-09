La Primitiva inicia la semana con un nuevo sorteo este 9 de marzo; consulte la combinación ganadora, el complementario, el reintegro y el Joker

Este lunes, 9 de marzo de 2026, se celebra una nueva edición de La Primitiva, uno de los juegos de azar con mayor tradición en España. Bajo la gestión de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), el sorteo brinda a los participantes la oportunidad de optar a importantes premios económicos al inicio de la semana.

A continuación, podrá consultar los números premiados en el sorteo de esta noche en cuanto se hagan públicos los resultados oficiales tras el escrutinio.

Resultado de La Primitiva de hoy, lunes 9 de marzo de 2026:

Mecánica de juego

Para participar en La Primitiva, el jugador selecciona 6 números dentro de una tabla que comprende del 1 al 49. El objetivo es acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas extraídas del bombo.

Además, el sorteo incluye dos elementos clave para determinar los premios:

Número Complementario: Una bola extra que se utiliza para los premios de segunda categoría (acertar 5 números más este complementario).

Una bola extra que se utiliza para los premios de segunda categoría (acertar 5 números más este complementario). Reintegro: Se extrae una bola de un bombo independiente (del 0 al 9). Si tu número de reintegro coincide, recuperarás el importe de tu apuesta.

El Joker de la Primitiva

El Joker es un juego asociado opcional que permite optar a premios adicionales por un coste de 1 euro extra. Al marcar esta opción en tu boleto, se te asigna un número de siete cifras aleatorio que participa en el sorteo. Dependiendo de cuántas cifras coincidan en orden con la extracción oficial, se obtienen premios de diferentes categorías.

Información importante

Los sorteos ordinarios de La Primitiva se celebran los lunes, jueves y sábados a las 21:40 horas en el Salón de Loterías de Madrid.

Nota: Este medio no se responsabiliza de los posibles errores u omisiones que pudieran existir en la transcripción de los datos. Se recuerda a los usuarios que la única lista oficial válida es la que proporciona la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (LAE).