El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado reparte premios este 12 de marzo; consulte los números premiados con el primer y segundo premio

Este jueves, 12 de marzo de 2026, se ha celebrado una nueva edición del sorteo de la Lotería Nacional (jornada nº 21/2026). Como es habitual, miles de participantes han seguido con atención la extracción de los números en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, buscando obtener alguno de los premios principales que reparte esta modalidad tan tradicional.

A continuación, puede consultar los detalles del reparto de premios de esta jornada.

Resultados del sorteo (12 de marzo de 2026)

Primer Premio (300.000 € a la serie): 45281

45281 Segundo Premio (60.000 € a la serie): 16640

16640 Reintegros 1 3 6

Nota: Los resultados oficiales detallados, incluyendo terminaciones, aproximaciones y reintegros, se encuentran disponibles en la lista oficial publicada por Loterías y Apuestas del Estado.

Detalles del sorteo y premios

La Lotería Nacional de los jueves es uno de los sorteos más estables y conocidos del calendario de juegos del Estado. El sorteo de hoy ha contado con una emisión de seis series de 100.000 billetes cada una.

El programa de premios incluye, además del primer y segundo premio, diversas categorías:

Premios por aproximaciones: Para los números anterior y posterior al primer y segundo premio.

Para los números anterior y posterior al primer y segundo premio. Extracciones especiales: Premios a las últimas cuatro, tres y dos cifras del número premiado.

Premios a las últimas cuatro, tres y dos cifras del número premiado. Reintegros: Para aquellos décimos cuya última cifra coincida con las obtenidas en las extracciones especiales de reintegro.

Información sobre el cobro de premios

Si usted posee un décimo premiado, tenga en cuenta los siguientes pasos:

Premios inferiores a 2.000 euros: Puede cobrar el importe en cualquier punto de venta oficial de la Red Comercial de Loterías.

Puede cobrar el importe en cualquier punto de venta oficial de la Red Comercial de Loterías. Premios de 2.000 euros o superiores: Es necesario acudir a las entidades bancarias colaboradoras con SELAE para gestionar el cobro mediante los procedimientos establecidos.

Recuerde que los premios de Lotería Nacional tienen una caducidad de 3 meses (90 días naturales) a partir del día siguiente a la fecha de celebración del sorteo.

Nota: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados. La única lista oficial válida es la que facilita la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (LAE).