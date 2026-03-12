La Primitiva celebra su sorteo este jueves 12 de marzo; consulte la combinación ganadora, el complementario, el reintegro y el Joker

Este jueves, 12 de marzo de 2026, se celebra una nueva edición de La Primitiva, uno de los sorteos más emblemáticos gestionado por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Como cada jueves, los participantes han aguardado con interés la extracción de los números en el salón oficial para comprobar si sus apuestas han resultado premiadas.

A continuación, puede consultar la combinación ganadora de esta noche tras la realización del escrutinio oficial.

Resultado de La Primitiva de hoy, jueves 12 de marzo de 2026:

Combinación ganadora: 05 12 16 22 29 36

05 12 16 22 29 36 Complementario: 26

26 Reintegro: 2

2 Joker: 0 567 729

Detalles del sorteo

En el sorteo de hoy, se han extraído las seis bolas que conforman la combinación ganadora, seguidas del número complementario —esencial para determinar los premios de segunda categoría— y el número de reintegro (del 0 al 9), que permite recuperar el importe de la apuesta en caso de acierto.

¿Cómo se reparten los premios?

Los premios de La Primitiva se distribuyen según las siguientes categorías, dependiendo de cuántos números coincidan con la combinación ganadora:

Categoría Especial: 6 números + Reintegro.

6 números + Reintegro. 1ª Categoría: 6 números.

6 números. 2ª Categoría: 5 números + Complementario.

5 números + Complementario. 3ª Categoría: 5 números.

5 números. 4ª Categoría: 4 números.

4 números. 5ª Categoría: 3 números.

3 números. Reintegro: Coincidencia del número de reintegro.

Información importante sobre el cobro

Premios inferiores a 2.000 euros: Se pueden solicitar en cualquier punto de venta oficial de la Red Comercial de Loterías.

Se pueden solicitar en cualquier punto de venta oficial de la Red Comercial de Loterías. Premios de 2.000 euros o más: Es obligatorio acudir a las entidades bancarias colaboradoras con SELAE para gestionar el cobro.

Recuerde que todos los premios tienen una fecha de caducidad de 90 días naturales a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Nota: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados. Se recuerda que la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).