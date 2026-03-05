El histórico sorteo de Loterías y Apuestas del Estado pone en juego un nuevo bote millonario este 5 de marzo; consulte la combinación ganadora, el complementario, el reintegro y el Joker

Este jueves, 5 de marzo de 2026, se celebra una nueva edición de La Primitiva, uno de los juegos de azar con mayor solera y participación en España. Bajo la gestión de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), el sorteo ofrece a los participantes la oportunidad de optar a importantes premios económicos acertando la combinación de seis números extraídos de un bombo de 49.

A continuación, podrá consultar los números premiados en el sorteo de hoy en cuanto se hagan públicos los resultados oficiales tras el escrutinio.

Resultado de La Primitiva de hoy, jueves 5 de marzo de 2026:

Combinación ganadora: X, X, X, X, X y X

X, X, X, X, X y X Complementario: X

X Reintegro: X

X Joker: XXXXXXX *El resultado definitivo estará disponible a partir de las 21:30h

Mecánica de juego y categorías de La Primitiva

El funcionamiento de La Primitiva consiste en seleccionar 6 números diferentes dentro de una tabla que comprende del 1 al 49. El objetivo es acertar la Combinación Ganadora en el sorteo correspondiente, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo (modalidad conocida como 6/49).

Además de la combinación principal, el sorteo incluye dos extracciones adicionales:

Número Complementario: Una bola extra que se utiliza para determinar los premios de segunda categoría.

Una bola extra que se utiliza para determinar los premios de segunda categoría. Reintegro: Se extrae una bola de un bombo aparte, numerada del 0 al 9. Para obtener el premio máximo o BOTE, el jugador debe acertar los 6 números de la combinación ganadora más el reintegro.

El Joker de la Primitiva

El Joker es un juego complementario asociado a La Primitiva que permite optar a premios adicionales por el importe de un euro. Cada número Joker consta de siete cifras que se pueden solicitar de forma voluntaria al realizar las apuestas en el juego principal. Esta modalidad ofrece una oportunidad extra de obtener premios de hasta un millón de euros en cada jornada de celebración.

Origen e historia del sorteo

El sorteo de La Primitiva se remonta al siglo XVIII, durante el reinado de Carlos III. La propuesta fue ideada por Leopoldo de Gregorio, el Marqués de Esquilache, con el objetivo de incrementar los ingresos de las arcas del Estado.

El primer sorteo histórico tuvo lugar el 10 de diciembre de 1763, bajo la denominación de «Lotería por Números». Tras una interrupción de más de un siglo a mediados del XIX, el sorteo fue recuperado y regulado en su formato moderno en el año 1985, manteniendo un sistema de juego muy similar al de sus orígenes.

Verificación oficial de resultados

La Primitiva celebra sus sorteos ordinarios cada lunes, jueves y sábado a las 21:40 horas.

Nota: Este medio no se responsabiliza de los posibles errores u omisiones que pudieran existir en la transcripción de los datos. Se recuerda a los usuarios que la única lista oficial válida es la que proporciona la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (LAE).