La ciudad autónoma se prepara para una jornada marcada por una notable inestabilidad meteorológica, con cielos nubosos, probabilidad de lluvia y temperaturas que no superarán los 12 grados centígrados.

Ceuta afronta este martes, 10 de marzo de 2026, un episodio meteorológico definido por la presencia de precipitaciones ligeras y una humedad elevada. Según los datos previstos para la jornada, la ciudad registrará un tiempo inestable, condicionado por la influencia de vientos de componente oeste, los cuales soplarán a una intensidad moderada de 12 mph, marcando el pulso climático en el área del Estrecho durante todo el día.

Evolución térmica y precipitaciones

El mercurio se mantendrá en valores relativamente bajos para la época del año, moviéndose en una horquilla térmica muy estrecha. Las temperaturas en Ceuta oscilarán entre una mínima de 10°C y una máxima que apenas llegará a los 12°C. Esta escasa amplitud térmica, sumada a la sensación de humedad —que alcanzará un promedio del 72%—, condicionará la percepción del ambiente, manteniéndolo fresco durante la mayor parte de las horas diurnas.

En cuanto al estado de los cielos, la probabilidad de lluvia se ha fijado en un 40% durante las horas de luz solar. Se espera que estas precipitaciones, aunque constantes en la previsión, se manifiesten en forma de lluvia ligera, sin alcanzar volúmenes que, a priori, supongan alertas de mayor gravedad.

Tendencia hacia la noche

A medida que la jornada avance hacia su conclusión y las temperaturas desciendan ligeramente tras la puesta de sol, se prevé una transición hacia una mayor estabilidad. Los modelos meteorológicos indican una apertura de los cielos, reduciéndose de manera significativa la probabilidad de precipitaciones hasta situarse en un 15% durante el tramo nocturno.

Para los ciudadanos que deban organizar sus actividades en la vía pública, cabe destacar que el índice ultravioleta (UVI) se situará en un nivel 4. Aunque el cielo se mantenga con predominio de la nubosidad, este valor recomienda tomar precauciones estándar ante la exposición solar en las horas centrales de la jornada, incluso en condiciones de nubosidad variable.

En resumen, la ciudad autónoma vivirá una jornada plenamente invernal en sus registros, donde el paraguas será un complemento necesario durante la mañana y la tarde, antes de que el tiempo ofrezca una tregua hacia la finalización del día.