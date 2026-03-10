El coste medio de la electricidad para los consumidores con tarifa regulada (PVPC) alcanza este 10 de marzo de 2026 los 202,70 euros por MWh, registrando una tendencia al alza condicionada por la inestabilidad en los mercados energéticos internacionales.

La factura eléctrica de los hogares españoles se enfrenta a una jornada de notable encarecimiento. Este martes, 10 de marzo de 2026, el precio medio de la electricidad para aquellos usuarios acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) —o que operan bajo tarifas indexadas en el mercado libre— se ha situado en los 202,70 euros/MWh. Este dato supone un incremento del 2,62% respecto a la jornada anterior, lo que se traduce en un aumento medio de 5,17 euros para el consumidor.

Esta escalada de precios, que vuelve a situar el coste por encima de los 200 euros, refleja una tensión energética persistente. Fuentes del sector apuntan a que este encarecimiento encuentra su origen en la inestabilidad geopolítica derivada del conflicto bélico en Oriente Próximo, un escenario que continúa impactando en la cotización de las materias primas y, consecuentemente, en el sistema eléctrico.

Diferencias técnicas entre PVPC y mercado mayorista

Es imperativo distinguir el precio del PVPC, que es el que afecta directamente al recibo de los usuarios con tarifa regulada, del precio fijado en el mercado mayorista (OMIE). Mientras que el mercado mayorista marca el valor del coste de producción, el PVPC integra conceptos adicionales imprescindibles para el suministro, como los peajes de acceso, los cargos del sistema y los costes de ajuste del sistema eléctrico. Es por ello que, habitualmente, el PVPC presenta una cuantía superior al valor registrado únicamente en el mercado mayorista.

Franjas horarias: la importancia de la planificación

La volatilidad de los precios este martes obliga a una gestión rigurosa del consumo doméstico. De acuerdo con los datos publicados, la estructura de costes por horas presenta picos críticos durante la tarde y la noche.

Aquí tiene el desglose detallado del precio de la electricidad por horas para este martes, 10 de marzo de 2026, expresado en euros/MWh:

Franja Horaria Precio (euros/MWh) 00:00 – 01:00 158,17 01:00 – 02:00 148,14 02:00 – 03:00 134,95 03:00 – 04:00 120,84 04:00 – 05:00 120,97 05:00 – 06:00 140,01 06:00 – 07:00 162,66 07:00 – 08:00 203,97 08:00 – 09:00 235,25 09:00 – 10:00 187,43 10:00 – 11:00 221,89 11:00 – 12:00 202,89 12:00 – 13:00 201,48 13:00 – 14:00 196,69 14:00 – 15:00 127,85 15:00 – 16:00 133,30 16:00 – 17:00 152,44 17:00 – 18:00 163,38 18:00 – 19:00 293,21 19:00 – 20:00 337,39 20:00 – 21:00 394,27 21:00 – 22:00 368,01 22:00 – 23:00 245,26 23:00 – 00:00 214,43

Horas más caras: La franja de mayor coste se localiza entre las 20:00 y las 21:00 horas , alcanzando los 394,27 euros/MWh . Durante gran parte de la tarde y noche, los precios superan los 300 euros/MWh, con valores que, en ciertos tramos, se aproximan a la cota de los 400 euros.

La franja de mayor coste se localiza entre las , alcanzando los . Durante gran parte de la tarde y noche, los precios superan los 300 euros/MWh, con valores que, en ciertos tramos, se aproximan a la cota de los 400 euros. Horas más baratas: El coste mínimo de la electricidad se registra en la madrugada, concretamente entre las 03:00 y las 04:00 horas, cuando el precio desciende hasta los 120,84 euros/MWh.

Dada esta distribución, y ante la dificultad de desplazar consumos esenciales a las horas de menor coste, resulta fundamental optimizar el uso de los electrodomésticos en los tramos de mediodía y el inicio de la tarde, donde se observan valores relativamente más accesibles dentro del contexto alcista de la jornada.