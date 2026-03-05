Consulte los resultados del Cupón Diario, el Super ONCE y el Triplex; la Organización Nacional de Ciegos Españoles reparte hoy nuevos premios en sus sorteos diarios de este 5 de marzo

Este jueves, 5 de marzo de 2026, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebra sus tradicionales sorteos diarios, ofreciendo múltiples oportunidades de fortuna a través de sus diferentes modalidades de juego. Desde el histórico Cupón Diario hasta las extracciones múltiples del Super ONCE y el Triplex, los participantes aguardan la publicación de los números agraciados que pueden repartir premios de miles de euros en toda la geografía nacional.

A continuación, puede consultar las combinaciones ganadoras de la jornada en cuanto se celebren los sorteos oficiales y se verifiquen los datos.

Cupón Diario de la ONCE

El sorteo del Cupón Diario es el juego más longevo de la institución y ofrece hasta 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, se juega ‘La Paga‘, que permite obtener una cuantía de 3.000 euros al mes durante 25 años si se acierta el número de serie que acompaña al boleto.

Número premiado: XXXXX

XXXXX Serie (La Paga): XXX *El resultado definitivo estará disponible a partir de las 21:30h

Super ONCE

El sorteo del Super ONCE se celebra cinco veces al día de lunes a domingo. El jugador selecciona entre 5 y 11 números, en un intervalo del 1 al 50. En cada sorteo se extraen un total de 20 números que determinan las combinaciones ganadoras.

Primer sorteo: XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX Segundo sorteo: XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX Tercer sorteo: XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX Cuarto sorteo: XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX Quinto sorteo: XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX *El resultado definitivo estará disponible a partir de las 21:30h

Triplex de la ONCE

El Triplex de la ONCE es un sorteo que se puede jugar hasta cinco veces al día por tan solo 50 céntimos. El premio más grande es de 150 euros si se consigue acertar las tres cifras en el mismo orden de extracción.

Primer sorteo: XXX

XXX Segundo sorteo: XXX

XXX Tercer sorteo: XXX

XXX Cuarto sorteo: XXX

XXX Quinto sorteo: XXX *El resultado definitivo estará disponible a partir de las 21:30h

Historia y modalidades de los sorteos de la ONCE

Los sorteos de la ONCE comenzaron en cada provincia de manera independiente, con un coste que solía oscilar entre las 10 y las 25 pesetas. En la actualidad, el formato ha evolucionado hacia un número de cinco cifras y tres números para la serie. Fue en 1985 cuando se introdujeron cambios en los sorteos de fin de semana, dando paso al Cuponazo de los viernes (con premios de hasta 9 millones de euros) y al Sueldazo de los sábados y domingos.

Funcionamiento y premios

En el Super ONCE, el coste mínimo de la apuesta es de 1 euro, pudiendo ganar hasta un millón de euros por cada euro apostado. Los premios dependen de los aciertos y de la cantidad de números seleccionados. Por su parte, el Triplex ofrece premios de 10 euros si se aciertan las cifras en distinto orden, y reintegros si se acierta el primer o último número.

Nota: Este medio no se hace responsable de errores u omisiones en la información proporcionada. La única lista oficial válida es la que facilita la ONCE a través de sus canales de comunicación.